Káel Csaba megszólalt a magyar film helyzetéről

2030-ig biztosított a hazai filmipar sikerének alapját szolgáló filmtámogatási rendszer − jelentette be Káel Csaba a Los Angelesben megrendezett Made in Hungary fesztiválon és szakmai fórumon, ahol magyar alkotókat díjaztak. A Nemzeti Filmintézet új kezdeményezésének keretében Törőcsik Franciska színésznőt, Szacsvay László színészt, valamint a Műanyag égbolt című sci-fi animációt díjazták. Most először tüntették ki a magyar szakemberek közreműködésével készült legjobb nemzetközi alkotást, Jórgosz Lánthimosz Szegény párák című filmje nyert. A Szegény párák BAFTA- és Oscar-díjai közül a legjobb berendezésért járót Mihalek Zsuzsának ítélte korábban a brit és az amerikai filmakadémia is.