Leváltották a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgató-helyetteseit

Mint ismert, 2023 novemberében azonnali hatállyal elbocsátották L. Simon Lászlót, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatóját. Az ügy a parlamentben és a magyar sajtóban is kiemelt téma volt, emellett a világ vezető lapjai is sorra számoltak be a hírről. Az elbocsátás óta a korábbi főigazgató-helyettes, Hammerstein Judit töltötte be az intézményvezetői pozíciót, megbízott főigazgatóként.

A Telex értesülései szerint azonban most leváltották Hammerstein Juditot és Virágos Gábort is a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ főigazgató-helyettesi pozíciójából. A lap információit Demeter Szilárd és a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ is megerősítette.

Hammerstein Judit 1998-2002 között a kormányfő, 2002-2006 között a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportjának sajtófőnöke, a második Orbán-kormányban a kultúráért felelős tárca helyettes államtitkára, majd 2014 és 2018 között a Balassi Intézet főigazgatója volt. 2019-2020-ban az Országos Széchényi Könyvtár megbízott főigazgatója.

A Telex megkereste a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központot, akik így fogalmaztak a hírrel kapcsolatban: „A Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ feladata, hogy egységben jelenítse meg a magyar kultúra közgyűjteményi örökségét. Az idén 222 éves MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum megkezdte azt a stratégiai munkát, amely biztosítja a kihirdetett célok mihamarabbi elérését. Új időszak kezdődött, új működési renddel. Ugyanazokkal ugyanazt csinálva, nem várható, hogy más legyen a végeredmény.”

Demeter Szilárdot is megkeresték, aki az alábbiakat nyilatkozta:

Ha ugyanazokkal ugyanazt csináljuk, akkor dőreség lenne más eredményt várni. A Magyar Nemzeti Múzeum a Közgyűjteményi Központ részeként új stratégia mentén folytatja a következőkben. Új idők, új szelek, új működési rend.

Mint arról beszámoltunk, áprilisban jelent meg az a kormányhatározat a Magyar Közlönyben, amelyből többek közt kiderült, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum neve megváltozik. Az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt kormányhatározat az egyes közgyűjteményeknek a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központba történő integrációjáról szól.