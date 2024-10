Meghalt Teri Garr, az Aranyoskám és Az ifjú Frankenstein színésze

Teri Garr 79 éves korában halt meg szklerózis multiplexben kedden, „családja és barátai körében” – erősítette meg az Associated Pressnek a színésznő sajtósa. A betegséget 2002-ben diagnosztizálták nála, és 2007-ben meg is műtötték.

Karrierjét háttértáncosként kezdte az 1960-as években, majd első filmszerepét 1968-ban kapta. Az 1970-es, 80-as és 90-es években tucatnyi tévésorozatban és filmben lehetett őt látni. Az áttörést Francis Ford Coppola Magánbeszélgetés című filmje, valamint a Te jó Isten! (Oh, God!) és az Az ifjú Frankenstein hozta meg számára, majd 1977-ben Richard Dreyfuss feleségét alakította Steven Spielberg Harmadik típusú találkozások című filmjében.

Az 1980-as években Oscar-jelölést kapott az Aranyoskám (Tootsie) című filmben Dustin Hoffman oldalán játszott szerepéért, és szerepelt a Szívbéli (One from the Heart), A nagy balhé 2. és Martin Scorsese Lidérces órák című alkotásában is.

A kilencvenes években a Pret-a-porter – Divatdiktátorok és a Dumb és Dumber című filmekben is játszott. Emellett visszatérő szereplője volt a Jóbarátok sorozatnak is, ő alakította Phoebe eltávolodott édesanyját.

Garr 2006-ban önéletrajzi könyvet is írt, melynek címe Speedbumps: Flooring It Through Hollywood. A színésznő ebben részletesen beszámolt karrierjéről és egészségügyi problémáiról is.