Reviczky Gábor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész tavaly év végén osztotta meg a hírt, hogy bár nagyon megviselte a legutolsó kemoterápiája, a kezelés hatásosnak tűnik, mivel az összes rákos sejtet elpusztíthatta a szervezetében.

A színész elmondása szerint már tíz éve élt rákos áttétekkel, de nem vette észre. A kezeléseket követően kijelentette, hogy már jobban érzi magát, amit nem csupán a kemoterápiás kezelésnek tulajdonít, hanem az égiek segítségének is.

Most végre jó hír érkezett a színész játékát kedvelők számára is.

– olvasható az intézmény Facebook-oldalán. Reviczky Gábor a Valahol Európában című darabban lesz látható november 2-án, 3-án, december 11-én és 12-én.

„Reviczky Gábor neve az évek során szorosan összefonódott a Magyar Színházzal, hiszen a Dés László – Nemes István – Böhm György – Korcsmáros György – Horváth Péter által írt világhírű musical, a Valahol Európában – amely évek óta közönségkedvenc – eredetileg is vele került bemutatásra Nagy Viktor rendezésében” – tette hozzá a társulat.

A Nemzet Művésze címmel is kitüntetett Reviczky Gábor – mint írtuk – nem törődik a betegségével, mert elmondása szerint akkor úrrá lesz rajta. Úgy gondolja, nem szabad tudomást venni róla, úgy kell élni, mintha meg sem történt volna.

Most már csak havonta egyszer megyek orvoshoz. De a kezelések ideje alatt vezetni is képtelen voltam, mert a kocsiban elájultam volna. Egyszer el akartam menni Tökölre, de már az első helységben le kellett állnom, mert ájulási rohamom volt. De ez nem egy egészséges dolog, nem vállalnék be többet. Ezt is csak azért vállaltam, mert csontrákom is volt, tehát háromféle rákom volt. De csak a csontrák miatt mentem el kezelésekre, mert annál szörnyűbb halál nincs