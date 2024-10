Fizetőssé tették az összes túraútvonalat ezen a népszerű turistahelyen

Az új rendelet értelmében 2024. október 28-tól a Vereda do Areeiro (PR1), Vereda do Pico Ruivo (PR1.2), Levada do Risco (PR6.1), Vereda da Ponta de São Lourenço (PR8), Levada do Caldeirão Verde (PR9), Vereda dos Balcões (PR11) és a Levada do Rei (PR18) útvonalakra 3 eurós díjat kell fizetniük a látogatóknak − írja a Spabook.

2025. január 1-től minden madeirai túraút díjkötelessé válik 12 éves kor felett, a helyi lakosoknak azonban továbbra sem kell fizetniük,

amennyiben igazolni tudják, hogy a szigeten élnek.

A madeirai túraútvonalak látogatásához ezentúl előzetes időpontfoglalás és online jegyvásárlás szükséges: a fizetéshez is időpontot kell foglalni a kormány által üzemeltetett oldalon. A gyermekek számára 12 éves korig ingyenes a belépés.

„Az intézkedést az Erdészeti és Természetvédelmi Intézet (Instituto das Florestas e Conservação da Natureza – IFCN) vezeti be, amely felelős Madeira természeti kincseinek fenntartásáért. A látogatókat arra ösztönzik, hogy felelősségteljesen járjanak el a természetben, hiszen az útvonalak használatából fakadó anyagi és személyi károkért mindenki saját maga felel” – hívják fel a turisták figyelmét a hivatalos weboldalon.