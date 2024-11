A skót Collins szótár szerkesztői 2024-ben a brat-et választották az év szavának. A szó eredeti jelentése rosszcsont vagy elkényeztetett kölyök, ám a nyáron Charli XCX énekesnő egy teljesen új és pozitív értelmet adott neki. Hatodik lemezének ugyanis a Brat címet adta, majd a brat summer a 2024-es év egyik legtöbbet emlegetett kifejezése lett

A brat több mint egy hatalmas sikerű album, a brat egy kulturális jelenség, amelyet világszerte emlegetnek az emberek, és a brat summer egy művészi kifejezés az életformára

– közölték a szótár szerkesztői a CBS News szerint.

A 32 éves énekesnő a saját korosztályát és a nála fiatalabbakat is megszólította, majd a TikTokon is elterjedt a brat girl summer-trend, (vagyis a brat csajos nyár-trend). A lemez lime-színű borítója és a betűtípusa is igen divatossá vált.

Tehát így változott meg a szó jelentése egy nyár alatt: ma a „magabiztos, független és hedonista viselkedést” is jelenti. Akire jellemző a brat, az nem akar megfelelni a társadalmi elvárásoknak, nem tökéletes, nem érdekli hatalom, sokkal inkább laza, bulizós, és nem fél megkérdőjelezhető döntéseket hozni.

A brat szót a magyar Néprajzi Múzeum is használta már. Augusztusban közzétettek egy bejegyzést az Instagramon, amelynek címe azt volt: „motívumalkotós brat válogatás“.

De például az amerikai elnökválasztási kampányban, Kamala Harris oldalán is előkerült már ez a kifejezés idén nyáron.

A többi döntős szó

A Collins szakértői egy 20 milliárd szavas adatbázisból dolgoznak, hogy összeállítsák az új és figyelemre méltó szavak éves listáját, amely az angol nyelv folyamatos fejlődését tükrözi. 2024-ben e szavak közé tartozik az era (azaz korszak) olyan értelemben, mint „az ember életének vagy karrierjének egy olyan időszaka, amely jellegzetes karakterrel bír”. Ezt Taylor Swift világhódító Eras turnéja ihlette.

A szótár év szava döntőjébe olyan szavak kerültek még bele, mint

az anti-tourism, (antiturizmus): a tömegturizmus elleni növekvő mozgalom;

a delulu: amikor valaki teljes tévedésben van, vagy irreális elképzelései, elvárásai vannak;

és a rawdogging: ez hosszú távú repülőutat jelent készülékek és zavaró tényezők nélkül.

A többi döntős szó a következő volt: brainrot, yapping, supermajority, romantasy, és looksmaxxing. Az utóbbi az a folyamat, amikor az ember mindent megtesz azért, hogy javítson megjelenésén, és így növelje önbizalmát – diéta, sport, ápolás, sőt, még fogszabályozás segítségével is.

A Collins szótár 2023-as év szava az AI lett, ami a mesterséges intelligencia angol rövidítése. A Merriam-Webster szótár általában november végén jelenti be az év szavát. Tavaly náluk az authentic (hiteles) volt a befutó.