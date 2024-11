A humort és az iróniát sem nélkülözte, gazdag életművéért nívós díjat kapott

Az Alföld szerkesztősége már a 60-as évektől adott kiemelkedő szerzőinek nívódíjakat. Ez a gesztus a 70-es évektől a Debreceni Irodalmi Napok megnyitójához kötődött, s a kitüntetés maihoz hasonló szokásrendjét az 1978-ban alakult új szerkesztőbizottság alakította ki. 1993-tól lett a kitüntetés neve Alföld-díj, amelynek főtámogatója Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata.

A folyóirat közleménye szerint az idén

Gergely Ágnes a magyar és a világlíra hagyományaihoz kapcsolódó, a humort és az iróniát sem nélkülöző klasszikus veretességű költészetéért, a lapban közel 60 éve megjelenő verseiért;

Juhász Tibor színvonalas és kockázatvállaló lírai és prózai munkáiért, a lapban közölt elmélyült és hiánypótló tanulmányaiért és kritikáiért, vitaanyagaiért, a folyóirathoz köthető beszélgetések moderálásáért;

Korpa Tamás az emberi és a nonhumán, a természeti és a kulturalizált képződmények találkozását, érintkezését, egymásba fonódását letapogató, hallhatóvá és láthatóvá tevő, különleges hangoltságú verseiért, valamint a lapban megjelent kritikáiért és interjúiért részesül Alföld-díjban.

A díjakat 2024. november 5-én, az Alföld-díjasok estjén adják át 19 órakor a Kölcsey Központ Bényi Galériájában, majd a díjazottak egy portrébeszélgetésen vesznek részt. A díjazottakat Áfra János, Lapis József és Herczeg Ákos méltatja, a panelbeszélgetést Fodor Péter moderálja. A Debreceni Irodalmi Napok idei témája a levél, a díjátadót megelőzően 17 órakor veszi kezdetét a tudományos tanácskozás.

Az Alföld szerkesztősége 1978 óta részesíti kiemelkedő szerzőit nívódíjban. 1993-tól a díjazottak a pénzjutalom mellé E. Lakatos Aranka szobrászművész emlékplakettjét is megkapják. 1978 és 2023 között 46 alkalommal 132 szerzőnek 139 Alföld-díjat osztottak ki (heten: Csoóri Sándor, Sütő András, Kulcsár Szabó Ernő, Tandori Dezső, Oravecz Imre, Esterházy Péter és Térey János kétszer is megkapták). A kitüntetettek között mások mellett olyan művészek szerepeltek, mint Kányádi Sándor, Hankiss Elemér, Tar Sándor, Nádas Péter, Borbély Szilárd, Kovács András Ferenc, Szilágyi István, Takács Zsuzsa vagy Tóth Krisztina. Az Alföld-díj a hazai irodalmi díjkultúra egyik legrangosabb kitüntetése, amely mindig is érdemalapú volt – és az is marad.