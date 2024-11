Azahriah elbúcsúzott, öröksége túlszárnyalhatatlannak tűnik

Határozatlan időre, de egész biztosan eltűnik a rivaldafényből Azahriah, aki utolsó koncertjét 2024. november 2-án adta a pozsonyi Majestic Music Clubban. Az énekes az elmúlt három évben uralta a hazai zeneipart, sorra döntötte meg a rekordokat, és vált az ország legnépszerűbb és legsikeresebb előadójává – úgy, hogy még mindig csak 22 éves. Magyarország első szupersztárja most pihenőre megy, ennek apropóján tekintsünk vissza, mit is tett le az asztalra Baukó Attila, amióta Azahriah-ként ismerjük.

„Itt az ideje megpihenni, sok dolgot helyretenni, gondolkozni, változtatni, de legfőképpen tanulni tovább és fejlődni. Nem tudom, mikor találkozunk legközelebb, de biztosan érzem, hogy az a jelenés nagyobb lesz, mint bármi eddig. Őszintén, hálásan köszönöm nektek az elmúlt 3 év pörgést, nagyon vigyázzatok magatokra, keressétek a saját utatok és minden erőtökkel a fejlődésen legyetek, és hogy szeretettel/megértéssel álljatok embertársaitokhoz. Nov. végén jön a film/pusi koncertfilm, most még lemegy az EU tour, aztán egy darabig felszívódok. Szeretlek titeket” – harangozta be Azahriah az ideiglenes visszavonulását 2024. október 6-án YouTube-csatornáján.

A bejegyzés szerint tehát a 2024. november 2-án lezárult európai turné után határozatlan időre szögre akasztja a mikrofont, és eltűnik a nyilvánosság elől.

Lehet olvasni a médiában, hogy megfáradtam, meg ilyenek, én nem érzem magam fáradtnak, de arra kell az idő, hogy amikor visszajövök legközelebb, akkor a lehető legjobb műsort adjuk nektek

– búcsúzott a pozsonyi buli végén a közönségétől, de előtte hangsúlyozta, hogy ez tényleg az utolsó koncertje volt, vagyis szóban is megerősítette a youtube-os bejegyzést.

„A legnagyobb dolog, amit sikerült ezzel a zenével elérni, az nem a nagy stadion, és nem a sok pénz, hanem az, hogy így sikerült összehozni az embereket, hogy itt, Pozsonyban is testvéreinkként itt vagytok. Ennél fontosabb nem lesz, soha!” – szögezte le Azahriah, aki utolsó koncertjén telt házas bulit adott az 1000 fő befogadására képes szlovák klubban. A közönség egy emberként emelte magasba a „visszavárunk” feliratú táblákat, Azahriah pedig magyar zászlóval a nyakán köszönt el a rajongóktól.

Felvidék egyébként hemzseg az Azahriah-rajongóktól, nemcsak tinédzsereket, de korosabb zenekedvelőket is nagy számban fedeztünk fel a Majestic Music Clubban. Komárom és környéke egyébként tele Azahriah-s plakátokkal, a benzinkutas hölgy pedig szó szerint könyörgött, hogy vegyük fel és vigyük magunkkal Pozsonyba a koncertre, annyira szereti Azit...

Rápihen a következő nagy dobásra

Kész. Vége. Ennyi volt. Egy darabig legalábbis biztosan. Hogy milyen érzés motoszkál bennem, és motoszkálhat a körülöttem álló tömegben? Nem tudom. Ez a mind1 most más volt. Hányszor hallottam már ezt a dalt egy-egy Azahriah-koncert végén, de így még sosem... Abban a tudatban, hogy ki tudja, mikor hallom újra, valahogy máshogy csengett. Egy korszak lezárult. Egy őrületes, féktelen száguldás állt meg a Majestic Music Clubban.

Három és fél év – nagyjából ennyi idő telt el azóta, hogy 2021-ben Azahriah először színpadra lépett, és rögtön 1500 ember volt rá kíváncsi.

Szerintem az Azahriah-t ki lehet maxolni öt év alatt

– nyilatkozta az előadó 2023 tavaszán a Recorder magazinnak. Vagyis, az Azahriah-projektre véges dologként tekint(het)ett, amely, bár egy organikusnak tűnő valami, mégiscsak okosan felépített, tudatos terv eredménye. De mikortól ketyeg az óra?

Baukó Attila már kiskamaszként hatalmas követőtáborra tett szert, ugyanis énekesi karrierje előtt youtuberként híresült el. Paul Street néven futó csatornáján főleg ismeretterjesztő és horror műfajban alkotott, önazonosságára és szókimondó karakterére már akkor felfigyelt a közönség. Erre az imidzsre aztán már könnyebben húzta rá Azahriah-karakterét, ám a két dolgot már az első perctől (tudatosan) szétválasztotta.

Az ifjú videós öt éve, 2019-ben jelentette meg első dalait Azahriah néven, több anyaga is készült Pócsi Botond, azaz Hundred Sins közreműködésével. Ha úgy nézzük, és ezt a dátumot jelöljük meg kezdőpontként, le is telt az az öt év, amennyiben szerinte ki lehet maxolni a projektet. A zenész soha sem véste kőbe, hogy öt év után biztosan felhagy az „azisággal”, de azt, amit idén művelt a tripla Puskással, egyszerűen nem lehet űberelni.

Itthon – ha reálisan nézzük – nincs feljebb, szóval pont ki is jön a matek, öt év alatt beérett a munka gyümölcse. De, ahogy írtam, ez még nem jelent semmit: Azahriah többször lenyilatkozta,

a zene örökre az élete része marad, még ha más formában is, mint most.

A cikk születésekor havi 705 ezer Spotify-hallgatóval és (két profiljának követőit összeadva) 583 ezer Instagram-követővel rendelkezett. A YouTube-on paulstreet csatornáján 519 ezer, zenei csatornáján 550 ezer feliratkozója volt. Legnézettebb videója a mind1 49 millió megtekintéssel, de 47 millió megtekintésnél járt a 3korty és 44 milliónál a four moods is. Ezeket az adatokat eddig egyetlen másik hazai előadó sem tudta túlszárnyalni, sőt meg sem közelítették a számokat. De hogyan jutott el idáig Baukó Attila?

Sikert sikerre halmozott

Azahriah debütáló albuma, az angol nyelven írt I'm Worse 2020-ban jelent meg, és a valódi áttörést is ez az év hozta meg számára. 2020 végén jött ki a DESH-sel közös RÉT című dala, amivel felkerültek a Mahasz slágerlistájára. Nos, ha tovább számolgatunk, és ezt az évet vesszük kezdőpontnak, akkor már négy évet kipipálhat a megsaccolt ötből – többször elmondta, az Azahriah-projekt öt-hat év alatt „teljesíthető”.

Ha azonban a koncertezéstől számítjuk az időt, nem egészen három és fél évnél jár, hiszen debütáló fellépését – már zenekarral kiegészülve – 2021. július 1-jén adta a MONYO Land-en. A bulira elvitte a néhány nappal korábban megjelent camouflage című albumát is, amelyen olyan közönségkedvenc slágerek szerepelnek, mint a quasar, az emulator, az aight vagy a blvck.

(Az elővételes jegyek 2 ezer, a normál belépők 3 ezer forintba kerültek, ezek az árak ma már elképzelhetetlenek lennének, amikor idén ősszel a Park küzdőterére 15 ezer forintért lehetett bejutni...)

Azahriah két hónnappal a MONYO Land után máris a Budapest Park színpadján találta magát: a 19 éves zenész seperc alatt telepakolta az ország legnagyobb szabadtéri koncerthelyszínét, amit aztán az elkövetkező három évben többször is megtöltött.

Azahriah-t 2021 novemberében az MTV EMA díjátadóján az év legjobb magyar előadójának választották.

A díj után eltelt fél év, és jött az ominózus palacsintafesztivál, amelyből – ha lehet ilyet mondani – még jól is jött ki: hirtelen a csapból is Azahriah neve folyt, ráadásul pont A ló túloldalán című nagylemez megjelenésével egyidőben, a nyárindító parkos koncert előtt történt a dolog.

Ebben az esetben igaz volt, hogy a negatív reklám is reklám, Azahriah azonban rá is játszott a dologra, a mobilvécét dekorelemként vitte fel a Park színpadjára, ezzel is mutatva, hogy ő bizony megy az árral, a tömeggel, amely egyre nagyobb érdeklődést mutatott iránta. Az év legesősebb napján rendezett bulin a telt ház elmaradt, mégis ez volt Azahriah első komolyabb, a profizmus jeleit mutató koncertje. A látványelemek, a táncosok, a smink, a vizuálok mind azt mutatták, egyre átgondoltabb projektről van szó. A védjegyévé vált sapka-napszemüveg kombó és a tetőtől-talpig fekete szett nyomai ekkor már megmutatkoztak, de az ikonikus szerelés csak 2023-ban vált véglegessé.

Szintén ezen a nyáron lépett fel először a Sziget nagyszínpadán, amivel egyidőben droppolt a silbak EP is. A lemezről kétségkívül a four moods ment a legnagyobbat, a TikTokon virálissá váló számra tízezrek táncoltak a közösségi médiában, így az augusztus végi Park telt házas lett.

Egy Sziget nagyszínpaddal és három Budapest Parkkal a háta mögött úgy érezhette, ideje szintet lépni: ősszel bombaként robbant a hír, hogy 2023 márciusában – legfiatalabb hazai előadóként – a Papp Lászlóba készül. Így is lett, március 2023. március 11-én, kevesebb mint két évvel az első önálló koncertje után Baukó Attila történelmet írt, és megcsinálta az év legkomolyabb buliját 15 ezer ember előtt, amitől hónapokig hangos volt a sajtó.

2023. május 1-jén megérkezett a Memento című negyedik nagylemez, rajta az Introvertált dallal és a szosziazival. Az album új szintre emelte Azahriah-t, hiszen ezen a lemezen már komolyabb, társadalmi témákat is boncolgatott, ráadásul új zenei hatások voltak felfedezhetők az anyagon. Júniusban és szeptemberben jött két újabb Budapest Park-koncert, a kettő között pedig a tripq EP.

Azahriah 2023. november 2-án indult tízállomásos európai turnéjára,

amelynek kertében kisebb külföldi klubokban lépett fel, zömében magyar közönség előtt.

Az év vége előtt még kiadott pár számot (ő énekelte az új Valami Amerika főcímdalát), aztán 2023. október 1-jén olyan hírrel rukkolt elő, amitől az egész ország megőrült: beharangozta az első Puskás-koncertet, amiből aztán kettő, végül három lett. Ráadásul mindhárom telt házas, ami páratlan mérföldkő a hazai zenei színtéren.

Az egész országot megszólító tripla Puskás előtt februárban Azahriah is részt vett a Hősök terére szervezett civil megmozduláson. A társadalmi problémák iránti érzékenysége megosztó figurává tette őt a közvéleményben, ugyanakkor egyre többen kezdtek szimpatizálni nemcsak a zenéjével, de lényével is.

Április közepén droppolt az ötödik nagylemez, a skatulya I, majd a TISZA X AZAHRIAH-kollekció. A legnagyobb fanatikusok 15 órát álltak sorba a limitált darabokért: cipők, mezek és tréningfelsők is eladásra kerültek. A zenész maga tervezte a lépők dizájnját, több hónapnyi szervezés és együttműködés volt a projekt mögött.

A kétmilliárd forintos bevétellel zárt tripla Puskás után nem sokkal ismét nemzetközi projekttel, egy újabb európai turné hírével jelentkezett. A szeptemberben Barcelonában induló koncertsorozatot több külföldi fellépés is megelőzte: zömében fesztiválokon lépett fel, de az Edinburgh Fringe Festival ideje alatt a skót fővárosban is klubkoncertet adott.

Azahriah idén egyébént itthon is végigtolta a fesztiválszezont, koncertjével tíz év után újra magyar előadó lett az esti fellépő a Sziget Nagyszínpadán. Kiemelt előadóként 2024. augusztus 8-án, az aznapi záróprodukciót megelőző időben, egy „minden extrával megspékelt” koncerttel készült a hazai és nemzetközi közönségnek. A nyár utolsó koncertje, vagyis a STRAND Fesztivál után még letolt két telt házas Budapest Parkot, végül elindult az idei európai turnéra, amely Pozsonnyal zárult.

Azahriah semmiféle konkrétummal nem állt elő a folytatást illetően, de mindenki nyugodjon meg, folytatás egész biztosan lesz, méghozzá – az előadó szavaiból ítélve – nagy durranásra lehet számítani...

Addig is: november 28-án érkezik Mazzag Izabella első egészestés filmje, a Mi vagyunk Azahriah, valamint a Puskás-koncertfilm is, amelyre fél éve várnak a rajongók.

Beköszönt a DESH-korszak?

Végezetül érdemes pár szót szólni DESH-ről, aki Azahriah zenésztársaként mindig, mindenhová, minden értelemben elkísérte barátját – igaz, a pozsonyi koncerten már nem tudott ott lenni. Young Fly azonban igen, az ő megjelenése méltó lezárást adott az estének. Felcsendült a Rampapapam, a BAKPAKK és a visszatapsolás után a PANNONIA is. A rajongók a PANNONIA után még a tartaroszt is kivárták – sikerrel. Azahriah igazi rocksztárként búcsúzott a színpadtól.

De térjünk vissza DESH-re: kétség sem fér hozzá, hogy Azahriah szünetével nagyobb fókusz helyeződhet rá, pláne úgy, hogy kettejük közönsége szinte teljesen átfedi egymást. DESH idén pörgette fel önálló projektjét, augusztusban rögtön egy telt házas Budapest parkos koncerttel indította szólókarrierjét, november végén pedig az Akváriumban ad dupla koncertet. Azahriah nyáron ott volt vele a Parkban, kérdés azonban, hogy az Akvában is feltűnik-e DESH oldalán néhány szám erejéig, vagy most már tényleg megkezdi a beígért pihenést...

(Borítókép: Azahriah a Szigeten 2024. augusztus 9-én. Fotó: Németh Kata / Index)