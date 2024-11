Bodrogi Gyula Forgács Gáborról: Tudtam, hogy beteg, a halálhíre mégis megdöbbentett

Bodrogi Gyula tudott arról, hogy Forgács Gábor beteg, ám a Nemzet Színészét így is megdöbbentette kollégája halálhíre.

76 éves korában meghalt Forgács Gábor színész, humorista, szinkronszínész. A gyászhírt Forgács Gábor lánya, Győrfi-Forgács Beáta tette közzé a Facebook-oldalán. Azt írta, hogy édesapja hétfő reggel halt meg, és a temetéséről később intézkednek.

Telefonon elértük Bodrogi Gyula Kossuth-díjas színművészt, aki a Vidámszínpadon évekig együtt dolgozott Forgács Gáborral. Lapunknak elmondta, fiatal kora óta ismerte a 76 éves korában meghalt színművészt.

Ő volt a jódlis. Önmagában egy komplett szórakoztató színház volt: tudott énekelni, zenélni, figurákat utánozni, és remek humora volt. Tudtam, hogy beteg, a halálhíre mégis megdöbbentett

– fogalmazott Bodrogi Gyula, aki szerint Forgács Gábor abszolút közönségkedvenc volt, olyan ember, akit mindenki kedvelt.

Mindig pozitív volt

Még 2020-ban diagnosztizáltak rákot Forgács Gábornál, aki azóta több műtéten is átesett. A színészt később még egyszer műtötték. Az operációt követően néhány hónappal azonban újabb nehézség jött az életébe, miután megfertőződött a koronavírussal.

A színész nemrégiben a Ridikül című műsorban beszélt betegségéről, valamint arról, hogy mindig is pozitív ember volt, mert folyton olyan dologgal foglalkozik, amelyben örömét leli. Így a betegségével is pozitívan nézett szembe. A színész a pozitív szemléletét akkor is megőrizte, amikor kiderült a betegsége.

Rákos vagyok mind a mai napig. Elég későn, 72 éves koromban jött ez a betegség. Nagy dolog, hogy az ember leél úgy 72 évet, hogy szinte semmi baja nincs. Aztán jött ez a betegség, és persze kellemetlen az első pillanatban, mikor közlik az emberel a diagnózist, de ettől nem vagyok hajlandó búskomorságba esni. Abból indultam ki, hogy majd segítenek rajtam, és persze én is mindent megteszek a gyógyulásért. És valóban így lett, három orvoscsoport mindent elkövetett azért, hogy most itt ülhessek

– fogalmazott a műsorban, amiről a hirado.hu számolt be.

(Borítókép: Bodrogi Gyula 2021. december 18-án. Fotó: Kaszás Tamás / Index)