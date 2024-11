Elfér-e egy női táskában egymás mellett egy koton és egy rúzs? Vagy inkább a férfi felelőssége óvszert hordania magánál? Erről is szó volt a Márkó és Barna Síkideg eheti epizódjában. A fiúk január 13-án a MomKultban lépnek fel Kormos Anettel és Hajós Andrással. Jegyek itt.

A Szemle rovatban volt, aki arra kérte a felette lakót, hogy borotválkozás után ne az ablakon dobja ki a levágott szőrt, mert az az ágyában landol. Volt, aki arra kért más lányokat, hogy egy hűségteszt keretében írjanak rá a párjára, hogy kiderüljön, válaszol-e más lányoknak. De volt olyan is, aki születésnapja alkalmából egy tehénnel szeretne találkozni, simizni, etetni, barátkozni.

Márkó ezen a héten Orosz Anna javaslatáról beszélt, aki a vény nélküli sürgősségi fogamzásgátló tabletta bevezetését javasolta.

A fiúk kiakadtak Pesti Imre fideszes képviselő válaszára, aki szerint ha egy női táskában el tud férni egy szemceruza vagy egy ajakrúzs, akkor egy óvszer is belefér. Márkó szerint azért a fideszes képviselőnek igaza van abban, hogy mindenkinél legyen óvszer. Barna szerint persze ez igaz, de ezt összefüggésbe hozni a sürgősségi fogamzásgátló tabletta elérhetőségével, szexizmus. Egyébként is elsősorban a férfi feladata, hogy legyen nála óvszer, hiszen neki kell használnia. De a fiúk végül abban egyetértettek, hogy ha egy férfi táskájába belefér a whiskey meg a puska, akkor befér mellé egy óvszer is. Márkó szerint ráadásul sok nő ellen erőszakot követnek el, így még kellemetlenebb és traumatikusabb feltárulkozni egy orvos előtt, hogy tablettát kérjenek.

És ha már pasik, Márkó egy férfiszövetségről beszélt, ahol egy új, integrált (?) férfiminőséget lehet elérni. A beharangozóban azt mondják, a tanfolyamon minden férfi megszerezheti az őseinktől hozott időtlen tudást, bármi legyen is az. De közben a haladó kor szellemiségét is elsajátíthatják. A szervezők szerint a férfiak sebeit csak férfiak tudják gyógyítani. A fiúk megállapodtak abban, hogy mind a kettőjükre ráférne egy igazán pasis pasi közeg.

Barna azt a kérdést tette föl, hogy miért volt múlt héten átható fekália szag az egész városban? Amikor nyáron volt hasonló, akkor egyesek úgy tartották, hogy egy bizonyos tésztagyár trágyázását érezzük az utcákon. Ezt a fiúk nem értik… Szarból csinálnak tésztát? Vagy van tésztacserje, vannak fussili ültetvények? Barnának ráadásul éppen aznap volt egy emetofób élménye, és amikor szóltak neki, hogy hányingerét csillapítván menjen ki a frisslevegőre, nem állt rendelkezésre friss levegő.

Volt még szó arról, hogy miért olyan nehéz tartani egy könyvet olvasás közben, de arról is, hogy egyáltalán miért olyan nehéz odafigyelni az olvasott szövegre.

