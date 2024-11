Marikában minden délután felpezsdült az élet

Nyílik a Nyitott Műhely ajtaja, amelyen Szakonyi Károly lép be, fiatalos lendülettel veszi a lépcsőket, s közelít, hogy üdvözölje a helyiségben lévőket. Örömmel tapasztaljuk, mennyi élet, vitalitás, no meg lendület van a Kossuth-díjas íróban, aki a közelmúltban ünnepelte a 93. születésnapját. És szellemileg is rendben van, mi az hogy, sziporkázva idézte több mint hat évtizedes írói pályafutása egyes állomásait.