Csillag van születőben, hamarosan a magyarok is odalehetnek érte

„Sok szempontból érdekes a 2024-es Booker-díj shortlistje, a legfeltűnőbb, hogy egyetlen férfi szerző szerepel rajta. Ez azonban nem úgy szenzáció, hogy a férfiak kiszorításáról tanúskodna, inkább azt jelzi, hogy a kortárs világirodalomban nagy és üdvös átalakulás zajlik” – mondta az Indexnek László Ferenc történész, kritikus, aki szerint harminc évvel ezelőtt a fordított arány megdöbbentő módon még egészen magától értetődőnek tűnt.

Nem arról van szó, hogy a politikai korrektség alapján rendeződött volna át az irodalmi élet, hanem arról, hogy a női szerzők, zsűritagok és kritikusok száma és jelenléte kiegyenlítettebbé és markánsabbá vált az előző évekhez képest.

A Booker-díj az angol nyelvterület vezető irodalmi díja, amellyel több mint öt évtizede ismerik el a kiemelkedő szépirodalmi műveket. Azonban a hiedelmekkel ellentétben 2014-ig nemcsak a brit szigetek szerzői, hanem a Nemzetközösség angolul alkotó szerzői előtt is nyitva volt. Mások mellett eddig Margaret Atwood, George Saunders, Damon Galgut kapta meg az elismerést. Azóta viszont bárki megkaphatja, aki angol nyelven alkot.

Női reprezentáció

Az egyik zsűritag, Sara Collins író korábban az Independent hasábjain arról beszélt, hogy az ítészek számára igazi meglepetés volt a shortlist, amelynek összeállítása után hátradőlve nézték a „kupacot”, csak akkor tudatosult számukra, hogy öt női szerzőt emeltek ki. Úgy látja, hogy bizonyos szinteken már a nőket is elismerik az irodalomban, de megfogalmazása szerint továbbra is a férfiak vannak előnyösebb helyzetben.

László Ferenc nincs egy véleményen a zsűritaggal, aki mindmáig egyetlen, bár világsikerű regény, a Frannie Langton vallomásai szerzőjeként került a döntnökök közé. Úgy véli, Collins állítása féligazság, és a legkülönfélébb irodalmi díjak mezőnye éppúgy a kiegyensúlyozottabb női reprezentációt és esélyt jelzi, mint a Booker hosszú jelöltlistája.

Az pedig, hogy az idei shortlisten öt nő könyve szerepel, vagyis az 5:1-es arány éppen ezért nem valami extrém ellenhatás, hanem megalapozott jóhiszeműséggel értékelve: a könyvek értékének és a zsűri ízlésének az eredménye.

Fontos megjegyeznünk, hogy a Booker-díj 55 éves történetében először szerepel a szűkített listán öt nő – és csak egy férfi. Tavaly Sarah Bernstein és Chetna Maroo személyében két hölgy volt a legjobb hat között. A Bookert utoljára 2019-ben nyerte nő, amikor Bernardine Evaristo és Margaret Atwood személyében két győztest hirdettek. Női írók egyébként a díj 1969-es alapítása óta eddig 20 alkalommal nyerték el az elismerést.

James az abszolút befutó

A mostani listán szembeötlő az is, hogy csupán egyetlen brit szerző, Samantha Harvey Orbital című műve maradt az esélyesek között, és jelentős részben a tengerentúli írók dominálnak. László Ferenc úgy véli, a Booker-díj mindenkori zsűrijének egyik ambíciója, hogy új irodalmi sztárokat fedezzen fel: idén az elsőkönyves Yael van der Wouden a The Safekeep című kötetével jó példa erre. Önmagában persze nem képes égig emelni egy szerzőt a shortlisten szereplés vagy épp a díj elnyerése, de minden bizonnyal hatalmas dobbantó a nemzetközi hírnév felé. A történész szerint akár a holland szerző is esélyes lehet a végső győzelemre, ám van valaki, aki az előrejelzések szerint mindent vihet idén.

Ebben az évben az amerikai Percival Everett és az ő James című könyve számít az első számú esélyesnek. Úgy tűnik, hogy a mű minden tekintetben remekül megfelel a 2024-es elvárásoknak.

A sztori Huckleberry Finn történetét meséli újra a szökött fekete rabszolga, Jim szemszögéből, amivel egyszerre hozza játékba, értelmezi át és „menti meg” Mark Twain klasszikusát, amelynek pozíciója a legutóbbi kultúrharcok idején erősen megrendült.

A mű hányattatott jelenkorát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy ma már sértőnek számító szóhasználata és sztereotípiái ürügyén egyes iskolák könyvtáraiból is kitiltották az Egyesült Államokban.

A James esélyeit a Goodreads olvasóinak visszajelzései is egyértelművé teszik: az értékelések alapján odavannak a kötetért. „Ritka együttállás, hogy a kritika, a korszellem és az olvasói visszajelzések ennyire egybehangzóan igazolják egy regény sikerét” – fogalmazott a történész.

A kritikus úgy véli, ha nem is minden Booker-díjas, de a legfontosabbak bizonyosan eljutnak a magyar piacra is. „Arra pedig fogadnék, hogy a James előbb-utóbb magyarul is megjelenik, mert vannak olyan könyvek, a Booker-díjjal együtt vagy attól függetlenül, amelyek a magyar könyvkiadás számára is kellően érdekesnek és jelentékenynek bizonyulnak” – mondta.

Közömbös vagy ellenséges

A Booker-díj elnyerése mindenesetre a könyveket könnyen bestselleré teheti. Ez tény, már ha Paul Lynch 2023-as Prophet Song című kötetét vesszük alapul. A győzelem után a regény eladási rátája 1,630 százalékkal nőtt az Egyesült Államokban, és a könyv brit kiadója, az Oneworld azóta 230 ezer példányt nyomott újra belőle. Richard Powers 2018-ban nyert az Égig érő történet című regényével, amelyből világszerte több mint egymillió példányt adtak el. A kötet magyarul a Park Kiadó gondozásában jelent meg. Tommy Orange debütáló regénye, a There was 2019-ben a New York Times bestsellere lett, és az év Pulitzer-díj-döntősei közé került.

A zsűri több mint 150 angol nyelvű pályaműből állította össze a hosszúlistát. A szépirodalmi művek legjava 2023. október 1. és 2024. szeptember 30. között jelent meg. A 2024-es rövidlistán több olyan könyv van, amely múltban történt titkokat tár fel. Edmund de Waal, a bírálóbizottság vezetője szerint ezek nem problémákról szóló könyvek, hanem szépirodalmi művek, amelyek az emberekkel törődnek, szorult helyzetükkel, egyediségükkel együtt egy olyan világban, amely közömbös vagy akár ellenséges lehet.

Számos könyv az idei szűkített listán viszonylag rövid, négy kötet 300 oldal sincs. Samantha Harvey Orbitalja a legrövidebb mű, szinte „súlytalan” a maga 136 oldalával. Ha ez lenne a győztes, új rekordot akkor sem állítana fel, az még mindig Penelope Fitzgerald Offshore-ját illeti meg. Az 1979-ben megjelent kötet mindössze 132 oldal.

Percival Everett: James (Egyesült Államok)

Samantha Harvey: Orbital (Egyesült Királyság)

Rachel Kushner: Creation Lake (Egyesült Államok)

Anne Michaels: Held (Kanada)

Yael van der Wouden: The Safekeep (Hollandia)

Charlotte Wood: Stone Yard Devotion (Ausztrália)

A 2023-as Booker-díjat Paul Lynch kapta a Prophet Song című regényéért. Az 50 ezer font (mintegy 22 millió forintnyi) nyertesét 2024. november 12-én hirdetik ki.

(Borítókép: Percival Everett amerikai szerző részt vesz a Booker-díj 2022-es szűkített listáján tartott fotózáson a Shaw Színházban, Londonban 2022. október 14-én. Fotó: David Levenson / Getty Images)