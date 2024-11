Gyerekként találkozott a szomorúsággal, azóta ott remeg a hangjában

Bármelyik zenatanárhoz ment is, mindegyik operaénekest akart belőle gyúrni. Ám Deák Gyula, aki a blues keresztségében a Bill nevet kapta, szíve mintha születése óta tizenkét ütemben dobogna. Persze, ahhoz, hogy a magyar blues Bill királya legyen, szükség volt egy olyan történetre is, ami Deák Bill Gyulát már életében a halhatatlanok közé emelte.

Deák Bill Gyuláról 1980-ban a Dunántúli Naplóban azt írták, hogy gyerekkorában a szomorúsággal, kamaszként a blues műfajával találkozott. A szomorúság azóta ott remeg a hangjában. Az énekes ezt akkor így fogalmazta meg:

Aki nem szenvedett ennyit, az talán nem is énekelhet bluest.

Szerinte a blues lényege a „rendkívül egyszerű alapzene”, teljességét pedig „a szöveg hajlításai adják.

Bill szeret, Bill nem szeret

S bár egykori énektanárai valóban a jövő operaénekesét látták benne, és a műfaj nem is áll tőle távol, Bill szíve a bluesért dobog. Még úgy is, hogy Luciano Pavarottit mindig is imádta, és – ezt utólag már nem tudjuk ellenőrizni, Pavarotti tizenhét éve halott, de annyit bizonyosan írhatunk, hogy – alighanem Pavarotti is imádta (volna) Billt.

A magyarok szerencsések, hogy a blues műfajának megértéséhez és megszeretéséhez nem feltétlenül kell(ett) New Orleansig utazniuk, hiszen Kőbánya olyan világsztárt adott a zsánernek, aki nem csupán Magyarországon tett szert hírnévre. Pedig a magyar flaszter közönsége nem mindig bánt vele jól. Bill erről már 1980-ban sem hallgatott, amikor abban a bizonyos cikkben így fogalmazott:

Az embereket nem könnyű szeretni. De amikor felkiabálnak a pódiumra, hogy: „Bill!”, s érzem, adok nekik valamit, a tanárkodás helyett a megtisztító fájdalom dalait, ez nagy szeretetet képes megindítani bennem.

Mert igen, a blues szív nélkül már régen halott volna. Még szerencse, hogy legkiválóbb előadóinak szívébe egy egész univerzum belefér.

Deák Bill Gyula immár hetvenöt éves, és ahogyan az Indexen a Popkulturális blogban olvashatják, semmit nem változott az évtizedek alatt: „Egy pongráctelepi, négygyerekes, vasöntő és dohánybeváltó házaspár egyik fia, akinek mindene a foci, aki orvosi műhiba miatt elveszíti fél lábát, akit az orvos a nevére akart venni, s ráíratni minden vagyonát, aki maradt inkább kőbányai srác. Naná, hogy Kőbányán Bill a király.”

Ezzel a kvízzel Bill előtt tisztelgünk, és aki kitölti, megtudhatja, mennyire ismeri Billt, a királyt.

(Borítókép: Deák Bill Gyula 2024. május 1-jén. Fotó: Tövissi Bence / Index)