Az élet örök kérdéseit fanyar humorral fűszerezte, erotikával tálalta

Minden évben egy-egy irodalmi alkotás köré szerveződik a kamara.hu zenei programja, ezúttal A lét elviselhetetlen könnyűsége című regény a vezérfonala a fesztiválnak, amelyen november 14. és 17. közötti most is világhírű zenészek lépnek fel, emellett irodalmi beszélgetés és gyermekprogram is várja a közönséget.

A Zeneakadémia idei kamarazenei fesztivál hat hangversenyének fellépői között van Roman Rabinovich, Szilasi Alex és Kádár Viktória zongoraművészek, Szűcs Máté brácsaművész, Langer Ágnes, Osztrosits Éva, Lena Neudauer és Anthony Marwood hegedűművészek, Kaczander Orsolyafuvolaművész, Csáki András gitárművész, Karasszon Eszter és Christian Poltéracsellóművészek, Katharina Konradi énekművész, valamint a Keller Quartet.

A fesztivál művészeti vezetői, Simon Izabella és Várjon Déneszongoraművész-házaspár is is fellép a fesztiválon, akik minden évben egy-egy irodalmi mű köré építik az eseménysorozatot.

Az idei tematika Milan Kundera világhírű regénye, A lét elviselhetetlen könnyűsége,

amely szórakoztató, mégis elgondolkodtató történet fanyarhumorral fűszerezve és erotikával tálalva, középpontban az ellentétek örök kérdéseivel.

Hatszemtközt beszélgetnek

Vajon ami könnyű, az egyúttal súlytalan is? És ami nehéz, az következésképpen súlyos? E kérdéseken túl a fesztiválon kiemelt szerepet kap a Dvořák, Janáček és Martinů általképviselt cseh zene, a regényben és Sosztakovics életében is meghatározó 1968-as év, valamint az üldözöttség, az elnyomás, a cenzúra és az emigráció témája, de megjelenik Don Juan, Dante és Nietzsche alakja is. Mozart is választ ad rá, mit jelent számára a „facile”, és természetesen megszólal a könyv kulcsdarabja, Beethoven utolsó kvartettje is.

A Hatszemközt című irodalmi esten a két művészeti vezető ezúttal Gyabronka József színművésszel beszélget, aki a harmadik koncerten narrátorként is közreműködik, részleteket olvas majd a Kundera-regényből.

A gyermekeknek szóló interaktív Varázshang ezúttal Aranyhúr és a három cselló címmel várja a 6-12 éveseket a klasszikus zene palotájának „padlásszobájában”, a Zeneakadémia Kupolatermének varázslatos terében, Mondok Yvette (ének), Osztrosits Éva (hegedű), Karasszon Eszter, Balog Mella, Migróczi Tamás (cselló), Simon Izabella, Várjon Dénes, Kovács Gregor (zongora) fellépésével. A narrátor Mesterházy Gabriella lesz, a meseillusztrátor ismét a művészeti vezetők gyermeke, Várjon Liliána. A hatodik koncert után Mona Dániel zenetörténész beszélget a művészeti vezetőkkel.