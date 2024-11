A Fiumei úti sírkertben búcsúznak Forgács Gábortól

November 22-én pénteken kísérik utolsó útjára Forgács Gábort a Fiumei úti sírkertben – közölte a színművész lánya a közösségi oldalán.

Mint arról beszámoltunk, Forgács Gábor hétfőn halt meg hosszan tartó rákbetegség után.

Édesapám, Forgács Gábor búcsúztatása november 22-èn, pénteken, reggel 9 órakor lesz a Fiumei úti sírkertben. Várunk mindenkit, aki szerette, tisztelte és elkísérné utolsó földi útjára. Kérése, hogy ezen a napon az eddigi életét ünnepeljük, ezért ne gyászruhát viseljünk, továbbá csak egy szál színes virágot hozzunk magunkkal!

– közölte a színész lánya, Győrfi-Forgács Beáta a Facebookon.

Még 2020-ban diagnosztizáltak rákot Forgács Gábornál, aki azóta több műtéten is átesett. A színészt később még egyszer műtötték. Az operációt követően néhány hónappal azonban újabb nehézség jött az életébe, miután megfertőződött a koronavírussal. A színész nemrégiben a Ridikül című műsorban beszélt betegségéről, valamint arról, hogy mindig is pozitív ember volt, mert folyton olyan dologgal foglalkozik, amelyben örömét leli. Így a betegségével is pozitívan nézett szembe. A színész a pozitív szemléletét akkor is megőrizte, amikor kiderült a betegsége.

Rákos vagyok mind a mai napig. Elég későn, 72 éves koromban jött ez a betegség. Nagy dolog, hogy az ember leél úgy 72 évet, hogy szinte semmi baja nincs. Aztán jött ez a betegség, és persze kellemetlen az első pillanatban, mikor közlik az emberel a diagnózist, de ettől nem vagyok hajlandó búskomorságba esni. Abból indultam ki, hogy majd segítenek rajtam, és persze én is mindent megteszek a gyógyulásért. És valóban így lett, három orvoscsoport mindent elkövetett azért, hogy most itt ülhessek

– fogalmazott a műsorban.