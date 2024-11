Újra történelmet írhat Taylor Swift, minden adott a sikerhez

Kihirdették a 67. Grammy jelöltjeit és talán nem akkora meglepetés, hogy Taylor Swift és új lemez, a The Tortured Poets Department is rendesen meg lett szórva nominációval. A 2024-es díjátadóhoz hasonlóan 2025-ben is hat jelöléssel érkezik majd a gálára Swift, amiből ha sikerülne ismét díjra váltani legalább „Az év albuma” nominációt, akkor ismét történelmet írhatna – megdöntve a saját rekordját.