Mennyi pénzt kellene összeadakozni, hogy Márkó és Barna végre abbahagyja a podcastelést? Márkó szerint száz millió forint elég lenne. Persze azért még folytatják és ebben az adásban volt szó az egymással szembeülésről a BKV-n, arról, hogy miért lopnak papucsokat a fürdőkben, és hogy miért akkora mizéria egy bakelit meghallgatása?

A Szemle rovatban ezen a héten volt, aki arról érdeklődött, hogy egy bőröndnyi mákot ki lehet-e vinni az Egyesült Államokba. Volt, aki azt szerette volna tudni, hogy hogyan kell partit szervezni, és volt, aki, egy bontott koktélcseresznye konzervtől szeretett volna megszabadulni. De a fiúk szemlézték Szájer József visszatérését is a közéletbe.

Márkó szerint az a mondás, hogy kidobnak az ajtón, visszamászol az ablakon, ebben az esetben fordítva értelmezhető. Az pedig külön ajándék, hogy ennyire közel Mikuláshoz történt ez a bejelentés.

Márkó arról mesélt, hogy ő nagy bakelites, és hogy mennyire bonyolult procedúra feltenni egy lemezt. Van a lemeznek egy műanyag védőfóliája, egy külső tokja, majd még egy két rétegű, vágott szélű belső tokja, ebből kell előhámozni. Aztán teljesen fölösleges információk tömkelege van a borítón. Sztereó, majd 33.1/3RPM, SLPLX 37114-A, vagy BTA 11254-II. De az persze, hogy A, vagy B oldal, sehol nincs ráírva.

Barna arról panaszkodott, hogy ellopták a papucsát egy fürdőben. Nem érti, hogy vajon aki elvitte mezítláb érkezett és az ő papucsában távozott, vagy rávette a saját papucsára, vagy esetleg kézben vitte magával? De ki lop egyáltalán papucsot? És mit csinál vele utána? Barna végül kénytelen volt a talált tárgyak osztályán kérni egy újat, azóta pedig attól retteg, hogy elkapja az előző tulajdonos lábgombáját.

Márkóval olyan történt, hogy elfelejtett magával vinni úszónadrágot, és a talált tárgyaknál kért egyet, ami történetesen egy gyerek úszónadrág volt. Nem tudjuk elfogadta-e, de a lényeg, hogy végül úszott aznap.

Egy hallgató arról írt, hogy őt az egymással szembe fordított ülőhelyek idegesítik, ahol összeér a térde a szemben ülővel, vagy tartania kell a szemkontaktust. Márkó ezen felbuzdulva utána nézett az emberi ölelés tudományának és kiderült, hogy azok, akik többet ölelkeznek, kevésbé kapnak el betegségeket. De komoly endorfintermelő hatása is van az ölelésnek, ezért nyugodtabbak leszünk egy hosszú ölelés után. Az emberek átlagosan 5-10 másodpercig szeretnek ölelkezni, ezért Márkó demonstrálta, hogy mi megy végbe az ő fejében 10 másodperc alatt.

Vajon ez puszi lesz, vagy ölelés? Melyik oldalra tegyem a fejem? Ugye nem lesz szájszaga? Milyen csontos a válla! Ez válltömés? Meddig fog ez még tartani? Kezdem érezni a testhőjét. Te... egyébként ez nem is olyan rossz. Sőt!

– gondolja ilyenkor.

A fiúk beszélgettek az elhíresült Ausztrál olimpiai breaktáncosról is, aki nulla pontot kapott a versenyen és az egész internet rajta röhögött. Barna szerint nevetséges volt a tánc és az is, hogy Raygunn most meghirdetett egy versenyt, aminek keretein belül 50 ezer dollárt ajánl annak, aki jobban breakel mint ő. Márkó szerint nagyon menő, hogy Raygunn így áll bele a kritikákba és Vince Staples példáját hozta fel, aki kétmillió dollárért cserébe felajánlotta, hogy abbahagyja a rappelést. Barna kérdésére, hogy mennyi pénzért hagyná abba a podcastelést, Márkó azt mondta, száz millió forintért bármikor. Úgyhogy a fiúk azt kérik nézőiktől, hogy dobják össze apénzt és akkor megszabadulnak tőlük.

