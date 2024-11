Budapesten lép fel Alanis Morissette

A kanadai-amerikai énekesnő 2025. július 21-én érkezik a magyar fővárosba, ahol a Budapest Park ad otthont fellépésének. Korábban bejelentett európai turnéjában ugyan nem szerepelt Magyarország, de nemrég új helyszínek kerültek be a koncertkörbe, így Franciaország és Olaszország mellett hazánkba is ellátogat az előadó.

17 év után újra koncertet ad Alanis Morissette Magyarországon - jelentette az MTI. Legutoljára 2008-ban lépett fel a Sziget Fesztiválon, és hiába tervezett be 2020-ra, majd 2021-re is fellépést Budapestre a Papp László Sportarénába, a Covid végül közbeszólt.

A világ körül

Az énekesnő Triple Moon című 35 állomásos Észak-amerikai turnéja nem rég zárult le, most pedig Dél-Amerikában folytatja majd koncertkörútját. Európába jövőre érkezik, ahol fesztiválok, arénák és nagyobb zenei színpadok adnak otthont fellépéseinek – hazánkban a Budapest Parkba látogat el. Az előadó legutóbbi, 2022-ben kiadott The Storm Before the Calm című meditációs anyaga volt a tizedik stúdióalbuma, új lemez azonban még nincs a láthatáron.

Az előadó Jagged Little Pill című anyaga jövőre ünnepli megjelenése 30. évfordulóját.

Az album volt a harmadik stúdiólemeze az énekesnőnek, és az első, amely világszinten is megjelent. A korabeli fiatalság frusztrációját megjelenítő albumból egy musical is készült, amelyet 2019-ben mutattak be a Broadwayen.

Az elmúlt évtizedekben közreműködött színházi alkotásokban, valamint több sorozatban és filmben szerepelt. Aktivistaként a női szerepvállalásra, valamint a spirituális, pszichológiai és fizikai teljességre összpontosít. 2016-ban indította el a Conversation with Alanis Morissette című havi podcast adását, amiben elismert gondolkodókkal, írókkal, orvosokkal, pedagógusokkal és terapeutákkal beszélget spiritualitástól a pszichoszociális és fejlődésközpontú témákon át egészen a művészetig.