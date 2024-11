Ebből a tárgyból mindig erőt lehet meríteni, ha a polcunkra kerül

A Highlights of Hungary a második évtizedébe lépve szerette volna megújítani a díjat és magát a díjtárgyat is, ezért a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemhez (MOME) fordult, mert a MOME mint a régió egyik legmeghatározóbb designegyeteme, és az ott tanuló és végzett hallgatók, tervezők művészi tudása és elhivatottsága garancia arra, hogy az emléktárgy méltón tükrözi a Highlights által képviselt értékeket.

A MOME büszke arra, hogy a Highlights of Hungary díjra évről-évre több, az egyetem értékeit is tükröző projektet is jelölnek – idén a MOME adjunktusa, a Your Nature kollekció megalkotója, a textilhulladékokból belsőépítészeti termékeket tervező Temesi Apol is a nomináltak között volt – ráadásul az egyetem számos izgalmas díjtárgy tervezésében vállalt már szerepet, ezért kifejezetten örült a felkérésnek, és az alumnusok és alumnák közül több kiváló tervezőt javasolt. Végül Király Adrienn és Szalai Bálint formatervező művészeket portfóliójuk alapján választották ki a projektre.

A két nagyszerű, fiatal tervező a MOME-n töltött éveik alatt találkozott, a diplomázásuk óta éltek és alkottak Magyarország mellett Londonban, Barcelonában, Amszterdamban és Kiotóban is. Az így szerzett nemzetközi tapasztalataikat saját tervezőstúdióban kamatoztatják, ezzel egyidőben pedig Bálint szülőföldjén, a Vajdaságban élő mesterekkel közösen formált termékek létrehozásán dolgoznak.

Szimbolikus jelentése van

A tervek elkészülése után az Index megkereste a két dizájnert, akik elmondták, díjtárgyat már régóta szerettek volna tervezni. Király Adrienn számára a díjtárgy tervezése azért vonzó, mert annak leginkább reprezentatív szerepe van:

Általában használati tárgyakat és bútorokat tervezünk, ezért ilyen szempontból különleges feladat tud lenni, hiszen egy díjnak szimbolikus jelentése van és nem a funkcionalitáson van a hangsúly. Bizonyos szempontból a képzeletünket is jobban el lehet engedni, de az elsődleges feladat az üzenet közvetítése a formaalkotáson és az anyaghasználaton keresztül.

Szalai Bálint elmondta, hogy a feladat azért jelentett különös kihívást, mert a Highlights of Hungary a legkiválóbb magyar teljesítményeket kategóriák nélkül díjazza.

Emiatt nincs egy konkrét olyan szimbólum, mint akár egy sport-, tudományos-, vagy irodalmi díj esetében, amit megjeleníthettünk volna a díjtárgyban. Ehelyett a Highlights kifejezésből és a szervezet missziójából indultunk ki.

A Highlights of Hungary ugyanis 2013 óta minden évben keresi azokat, akik valamiben egészen kiemelkedőt, példaértékűt teremtettek. A program vezetői idén is felkértek öt neves nagykövetet – Almási Kittit, Borbás Marcsit, Gyurta Dánielt, Lackfi Jánost és T. Danny-t – hogy válasszanak a környezetükből, az általuk ismert emberek közül fejenként öt olyan személyt vagy közösséget, ahol tapasztalják azt a kimagasló értéket, amit a Highlights of Hungary rendszeresen elismer.

A Highlights of Hungary díj megalkotásának folyamatáról megtudtuk, hogy a tervezés hónapokon át zajlott, és az ötleteket a megrendelővel közösen fejlesztették. Farkas Diána üvegtervező művész és a díjtárgy elkészítője pedig szakmai meglátásaival támogatta a munkát.

Szalai Bálint megfogalmazása szerint a tervezés alatt fontosnak tartották, hogy a tárgy egyrészt a közönségnek szóljon, és szimbolizálja azt a fénysugarat, amit a Highlights of Hungary a díjazott teljesítményekre szeretne vetíteni. „A kiváló teljesítményekhez kitartó munka kell, amely során ütközhetünk nehézségekbe. Úgy képzeltük el, hogy aki a díjat hazaviszi, annak a polcán ez egy fényhozó tárgyként legyen jelen, amire ha ránéz, erőt tud meríteni a folytatáshoz.”

A különleges díjtárgyat legelőször a november 14-én, a Budapest Music Centerben, a Highlights of Hungary nagyszabású díjátadó eseményén láthatja majd a közönség.

Ez a támogatott szerkesztőségi tartalom a Highlights of Hungary közreműködésével jött létre.

(Borítókép: Szalai Bálint és Király Adrienn formatervezők. Fotó: Lakos Máté / MOME)