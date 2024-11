Elképesztő eltökéltség, akarat és szenvedély árad ezekből a magyar emberekből

Az Inspiráló magyarok – 24 lebilincselő sikertörténet című kötetben a Highlights of Hungary visszatekint az elmúlt több mint egy évtizedre. Az ajánló szerint a projekt kiemeltjei szinte csak egy dologban hasonlítanak: a saját világukban valami különlegeset, maradandót alkottak. Különböző a hátterük, a végzettségük, az élet számos irányba sodorta őket, de az elszántság, a tehetség, az alázat és az okosan befektetett munkával elért siker közös mindannyiuknál. Ezzel állítanak példát elénk, és ezeket a példákat kell észrevennünk, fókuszba helyeznünk.

A Highlights of Hungary nemrégiben megjelent kötete kiváló olvasmány azoknak, akik szeretnek a dolgok mélyére látni, összefüggéseket megismerni, felismerni, akik kíváncsiak a teljesítmény mögött található nagybetűs emberre is. Az interjúkötet szerzői Sal Endre és Berta Mihály újságírók.

Berta Mihály újságíró úgy véli, a kiadvány nemcsak a történetek miatt izgalmas és érdekes, hanem azért is, mert gazdagon illusztrált. A fotókban jó elveszni, lapozgatni, ezek segítenek abban, hogy közelebb kerüljünk a szereplők világához.

Berta elmondta, nehéz lenne egy-két interjúalanyt kiemelni, akivel szerencséje volt beszélgetni, de végül megbirkózott a feladattal. Az egyik Fazekas Szabolcs rendező, aki Erdélyben él, és még fiatalon vette a fejébe, hogy animációs- és rajzfilmekkel akar foglalkozni. „Az élet úgy hozta, hogy a lokális helyi értékeket – amellyel gyerekkorában találkozott – a filmes érdeklődésével egybe tudta fésülni. Ebből született meg a Székelyföldi Legendárium, amely különleges és érdekes animációs filmgyűjtemény” – fogalmazott Berta Mihály.

Sal Endre újságíró úgy véli, hogy a mai, felgyorsult világban azokat a történeteket kell keresni, amelyek inspirálják az embert. Szerinte ha valaki kezébe veszi ezt a könyvet, ilyen történeteket talál: olyan példaértékű emberek küzdelmét és sikerét, s olyan csodálatos megvalósításokat, amelyek párjukat ritkítják.

Ott van Máté Bence, a világhírű magyar természetfotós, akiből elképesztő eltökéltség, akarat és szenvedély sugárzik. Ez a fajta szenvedély a kötet összes szereplőjében tetten érhető. Most sikeresek, de rengeteg küzdelmen mentek keresztül. Ez a könyv a rögös utat is bemutatja, amellett, hogy beteljesedett karriereket is kirajzolódnak.