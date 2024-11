Vidnyánszky Attila sincs még túl a Nemzeti Színházban történt baleseten

Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház főigazgatója az ATV Start Plusz vendége volt, ahol többek között beszélt a Színház- és Filmművészeti Egyetemen (SZFE) a 2025/2026-os tanévtől induló új, zsidó színházi képzésről és az egy évvel ezelőtt történt balesetről is.

A zsidó színházi képzésről úgy nyilatkozott, ez a kultúrák találkozása és egy egyedülálló színházi irány. A képzés indulását nagy viharok kísérik, Szinetár Miklós például visszamondta mentori részvételét a programban, de Vidnyánszky szerint ha nem teszi, ő kérte volna erre, mert az ő korában már nem kell ilyen konfliktusokkal küzdeni. Mint mondta:

Én 25 éve csinálom, valószínűleg edzettebb vagyok, nem kell neki ez.

Ezután a tavaly novemberben a Nemzeti Színházban történt balesetről is kérdezték, amelyben Szász Júlia és Horváth Lajos Ottó színészek súlyosan megsérültek. Az igazgató elmondta, hogy peren kívül megegyeztek a színészekkel, a belső vizsgálat nem állapított meg egyértelmű személyes felelősséget, ám a rendőrségi nyomozás még folyamatban van.

Vidnyánszky elmondta, hogy a „színház egy veszélyes üzem”, mindig történhetnek balesetek, de ez most súlyosabb volt. Ezért sem lelkileg, sem fizikailag nincsenek túl rajta, sem a színészek, sem ő. Mostanában nem beszélt Szásszal és Horváthtal, ehhez el kell telnie egy kis időnek. Őt is megviselte az eset, sok sérülést látott, ő is megsérült, de „ilyen szintű, ilyen nagyságrendű vagy ilyen komoly nem volt soha”.

Nyári botrány

Nyár közepén, ahogy mi is megírtuk, több színész is tüntetett az igazgató ellen, mert szerintük nem vette elég komolyan a sérüléseket, Lengyel Tamás, Molnár Áron és Rainer-Micsinyei Nóra színészek egy ironikus hangvételű rapszámot is készítettek a Nemzeti Színház igazgatójáról.

Akkor Vidnyánszky úgy nyilatkozott, a sajtóban nem a valóságról, hanem narratívákról van szó, és a két színész november óta a táppénzen felül különböző jogcímeken fejenként összesen több mint ötmillió forintot kapott. Kiemelte azt is, hogy nem ismerik el, hogy kizárólagos felelősség terheli a színházat, szerintük a színészek is hibáztak.

Szász Júlia akkor leírta, hogy a Nemzeti Színház eddig kéthavi fizetést, összesen 988 922 forintot folyósított számára, de a baleset óta táppénzen van, ami 100 százalékos lenne, de a színházzal kötött szerződése és az abban szereplő ekhós adózási forma miatt a táppénze összege kéthetente 90 050 forint.

Horváth Lajos Ottó a szétválás óta a Játékszínbe , Szász Júlia pedig a Centrál Színházba igazolt , ahol már fel is vették első darabjaikat – a 2023/2024-es évad végével pedig többen is távoztak az intézményből. A két színész számára, bár szakmailag talpra álltak, egészségileg és mentálisan sem volt könnyű feladat a rehabilitáció. A baleset óta számos művész hagyta el az intézményt , köztük Udvaros Dorottya, a Nemzet Színésze, aki 22 éven át erősítette a Nemzeti Színház társulatát.