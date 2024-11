Lakatos Gergely: Mindenkinek jogában áll jelezni, ha nem érzi magát biztonságban

A színház veszélyes üzem. Mindig is az volt. Manapság, a színpadtechnika rohamos fejlődése miatt különösen az. Az elmúlt időszak súlyos színházi, színpadi baleseteit követően (tovább)képzést tartottak biztonságtechnikai szakembereknek. Vajon a színházak biztonságosak? Erre is választ ad Lakatos Gergely, a Magyar Színháztechnikai Szövetség elnöke, aki az Index kulturális rovatának vendégeként az arútluKban arról is beszél, hogy veszélyes-e a zenekari árok és a vasfüggöny.