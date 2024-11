Aggódik a szakma a törvénymódosítás miatt, őket senki sem kérdezte meg

„A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülését (MKKE) senki nem keresete meg azzal a törvénymódosítással, amely létrehozza a Nemzeti Könyvkultúra-kuratóriumot” – mondta az Indexnek Gál Katalin elnök, aki szerint ez azért furcsa, mert a szervezet tagsága a magyar könyvtermés több mint 90 százalékát szolgáltatja. Ugyanezt mondja Nyáry Krisztián, a Líra Könyv Zrt. kreatív igazgatója is, aki úgy véli, hogy éppen ezért őket nem lehetne megkerülni.

Amint arról korábban beszámoltunk, az Index birtokába került – az új kulturális és innovációs miniszter, Hankó Balázs által jóváhagyott –, az „egyes kulturális tárgyú törvények és rendeletek módosításáról” szóló előterjesztés, ami egyértelművé teszi, hogy a Csák János – korábbi miniszter – által forszírozott új, átfogó kulturális törvény végképp a múlté.

Ezek között szerepel az a módosítás, amely az előterjesztés szerint 2025. január 1-jén lép hatályba. A módosítás létrehozza – a még Csák János által kitalált – Nemzeti Könyvkultúra-kuratóriumot, amely „a miniszter könyvszakmai tanácsadó testületeként hozzájárul az egységes, értékelven működő települési könyvellátás megteremtéséhez”.

Senki sem hallott róla

Az ügyben Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) elnöke és Nyáry Krisztián, a Líra Könyv Zrt. kreatívigazgatója nyilatkozott az Indexnek. Gál Katalin szerint a fenti mondat szép, eddig még sehol nem hallott róla, de érzése szerint azt is sugallja, hogy az ügyben erős egyeztetés zajlik a kultúra szereplőivel.

Ha van ilyen könyvtanácsadói kuratórium, akkor velünk, vagyis a szakma szereplőivel egyeztetve konzultációnak kellene folynia, hogy mit értünk rajta, kik lesznek a tagok, hogyan határozzuk meg. A MKKE-t azonban senki nem keresete meg ezzel a tematikával, ami azért furcsa, mert a szervezet tagsága a magyar könyvtermés több mint 90 százalékát szolgáltatja. Ebből kifolyólag lehetséges, hogy némi közünk azért lehetne a témához

– fogalmazott Gál Katalin, aki arról is beszélt, hogy ő is az Indexen olvasott először a módosításról, amely cikkre már többek figyelmét felhívta. Az eddigi visszajelzések alapján egyelőre ők is tanácstalanul állnak a módosítás előtt, azon tanakodva, mi lehet ez.

Nem tudják, mi lesz belőle

Nyáry Krisztián lapunknak elmondta, hogy a módosításról még ő sem hallott, a könyves szakmában sem terjedt el ez a hír, amelyről először az Indexen olvasott. A témával kapcsolatban elmondta, hogy idén már volt egy törvénymódosítás, az árkötöttségi törvény, amelyet a kormány az üzleti év alatt vezetett be.

Aggódom, hogy a mostani törvénymódosítás esetében ugyanígy állunk. Nem tudjuk, mi lesz, ha egyáltalán lesz belőle valami, mert első ránézésre ez még a Csák-féle törvénytervezetből van

– jegyezte meg a Líra Könyv Zrt. kreatív igazgatója, majd hangsúlyozta, hogy Magyarországon a könyves szakma az egyetlen a kulturális intézményrendszerek közül, amelynek csak egy érdekvédelmi szervezete van.

A MKKE könyves szakma mintegy 90 százalékát lefedi, így adja magát, hogy velük kell egyeztetni.

Gál Katalin hozzátette, hogy november van, és ha a módosítás januárban életbe lép, azt még parlament elé kellene vinni, arról nem is beszélve, hogy társadalmi egyeztetésre is szükség volna.

A MKKE elnöke felidézte, korábban volt egy olyan gondolat, amely szerint a kormány úgy segíthetné a könyves szakmát, hogy bizonyos könyveket – meghatározott kritériumok szerint – felvásárol, piaci árréssel, és eljuttatja a magyar könyvtárak számára. Úgy véli, könnyen lehet, hogy ez annak a metaforája lesz. Gyorsan hozzátette, hogy egyelőre erről sem tudnak semmit, „de izgatottan várjuk, mert mindenfajta ilyen kezdeményezés javítana azon, hogy a könyvek példányszáma növekedjen, és biztos vásárlók legyenek”.

Az ügyben megkerestük a Libri-Bookline Zrt.-t is, Magyarország egyik legnagyobb könyvértékesítő vállalatát, de nem kívántak nyilatkozni.

