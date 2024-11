Ismét a világ legjobbjai gyűlnek össze Budapesten, megmutatják, mit tudnak

A Nemzeti Táncszínházban és Müpában zajló II. Budapest Ballet Grand Prix 2024. november 17-én, hétfőn a Meet the Jury eseménnyel kezdődik, és november 22-én pénteken gálával zárul. Az esemény vendége lesz többek közt a New York City Balett prima ballerinája, a Broadway ünnepelt művésze, Megan Fairchild, valamint a zsűriben több nagy név mellett Frederico Bonelli olasz balett-táncos, a londoni Royal Ballet korábbi első magántáncosa is helyet kap.

Kiss János, az egyetemet fenntartó kuratórium elnöke, a BBGP szervezőbizottságának társelnöke megfogalmazása szerint a regisztrációk lezárását követően eldőlt, hogy a Budapest Ballet Grand Prix mint Magyarország és Közép-Európa új és vezető balettversenye jó úton jár a „márkaépítésben”.

„A Magyar Táncművészeti Egyetemen létrehozott szervezőbizottság két év alatt elérte, hogy az esemény kiállásában, nemzetközi hírértékében és a jelentkezők számában is szintet lépjen. Mindez azért fontos, mert így az egyetem hallgatóinak lehetőségük nyílik hazai környezetben, kiemelkedő színvonalú versenyen részt venni” – tette hozzá.

A Kossuth-díjas balettművész, a Magyar Művészeti Akadémia alelnöke, a világhírű Győri Balett korábbi vezetője szerint sok fontos szempontot lehetne sorolni annak mentén, miért van szükség egy ilyen színvonalú balettversenyre Magyarországon, de az első – mint mindenben – a hallgatók, a fiatal balett- és táncművészek érdeke.

Kiss János arról is beszélt, amikor életre hívták a BBGP-t, fő szempontjuk volt, hogy komoly nemzetközi zsűri előtt, kiemelkedő tekintélyű szakemberek véleményét és a nemzetközi trendeket megismerve a lehető legszélesebb mezőnyben tudjanak fellépni és versenyezni a fiatalok. „Akik mellesleg már nem is annyira fiatalok, a legtöbb esetben balettművészek. A tanulás, az érdemi előrelépés feltététele azonban mindig a tapasztalatszerzés. Egy ilyen verseny, a II. Budapest Ballet Grand Prix erre kiváló alkalom.”

A korábbi kiváló balettművész mérhetetlenül büszke arra, amit a Budapest Ballet Grand Prix-t szervező csapata eddig elért. Mint fogalmazott, álmában sem gondolta volna, hogy ilyen rövid idő alatt ennyi mindent el tudnak érni. Amikor a verseny ötletét felvetette, maga sem hitte, hogy az egyetemen belüli kis csapattal, szerény lehetőségekkel, ilyen messzire jutnak.

– mondta a Kossuth-díjas művész, aki szerint sok mindenben tanulhatnak még Lausanne-tól, de úgy gondolja, hogy már most van pár dolog, amelyben a világ tanulhat tőlük. „Éppen ezért köszönöm a támogatóknak, a kiváló partnereknek, hogy a BBGP-t a meglévő támogatásokhoz mérten is ilyen magas szinten tudjuk megvalósítani.”

Program program hátán

A Budapest Ballet Grand Prix egyik fontos kisérőeseménye lesz a döntő napján, november 21-én csütörtökön a Nemzeti Táncszínházban 13 órakor kezdődő angol nyelvű workshop, amely arra kérdésre keresi a választ, miként őrizzük meg egészségünket, miközben a maximumot hozzuk ki magunkból. Más megközelítésben, miként növelhetjük a hatékonyságot a sportban és a művészetekben fenntartható eszközökkel?



Az ‘Art of Performance - A teljesítmény művészete' szimpózium és könyvbemutató ezekre a kérdésekre adja meg a választ minden olyan érdeklődőnek, aki a sportban, a táncművészetben és más művészetekben, vagy akár a mindennapokban szeretné magából kihozni a legtöbbet. Az eseményt Fülöp Ákos sport- és teljesítmény pszichológus és egészségfejlesztési szakértő, a Mathias Corvinus Collegium Sport- és Teljesítmény pszichológiai Központjának vezetője moderálja, aki alkalmazott szakemberként kilenc sportolót készített fel a 2024-es párizsi olimpiára.



Meghívott sztárelőadó a New York City Balett prima ballerinája, a Broadway ünnepelt művésze, Megan Fairchild, a ‘The Ballerina Mindset - How to protect your mental health while striving for excellence' t debütáló könyv szerzője, és Gyurta Dániel olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó, a lelki és testi egészség- és teljesítményfejlesztés témakörében osztják meg tapasztalatukat a Budapest Ballet Grand Prix társeseményén.



Az esemény házigazdája Nagy Tamás, a Holland Királyi Balett társulatának egykori első magántáncosa a karrierváltás kihívásiról, a tánc és sport életminőséget meghatározó erejéről beszél.