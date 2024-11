Akár perre is menne Korcsmáros Pál unokája a készülő Piszkos Fred-rajzfilm miatt

A minap az Index terjedelmes cikkben írt a készülő Rejtő Jenő-adaptációról, a Piszkos Fred, a kapitány című, Varsányi Ferenc által rendezett animációs filmről. Akkor nem gondoltuk, mekkora lavinát indítunk el írásunkkal. Merthogy Korcsmáros Gábor, a Fülesben annak idején megjelent képregények illusztrátorának, Korcsmáros Pálnak az unokája felhívta szerkesztőségünket egy szerinte fennálló jogi problémával.

Hasonlítanak vagy nem hasonlítanak?

A Korcsmáros Pál unokája, Korcsmáros Gábor által jegyzett Képes Kiadó évtizedek óta publikál Rejtő Jenő-képregényeket, a nagypapa rajzaival illusztrálva. Eddig tíz ilyen képregény jelent meg, ezek közül négynek (Piszkos Fred, a kapitány, Piszkos Fred közbelép, Az elveszett cirkáló és A megkerült cirkáló) maga Piszkos Fred a főhőse.

A négy közül a negyediket már nem Korcsmáros Pál rajzolta a Fülesben sem, hiszen ő 1975-ben elhunyt, és utóbbi 1975 után jelent meg. Annak a rajzait Korcsmáros Pál stílusában Halasi Éva vetette papírra 1983-ban. Halasi rajzai erősen építettek Korcsmáros stílusára, és Korcsmáros Gábor, a zseniális grafikus unokája – ahogyan az Indexnek elmondta – megállapodott a grafikusnővel, hogy felhasználhatja a rajzait a Képes Kiadó Rejtő-képregényeibe, de visszakanyarodva a nagyapa stílusvilágához, Garisa H. Zsolt által átrajzolva.

Tehát utóbbi, Garisa az, aki „visszakorcsmárosította” a rajzokat.

Ez viszont ugyanaz a Garisa H. Zsolt, aki a Piszkos Fred, a kapitány című rajzfilmnek is kulcsfigurája, a látványterv egyik elkészítője.

Zsolttal nekem semmi problémám nincs, mert ő a rajzfilmben megcsinálta azt, amire szerződött, ami a feladata volt. Rajzolt. A jogi problémákkal neki nem kellett foglalkoznia

– mentette fel Garisát az esetleges vádak alól Korcsmáros Gábor.

Korcsmáros vállalkozása tehát 2002 óta jelenteti meg a Rejtő-képregényeket, immár színesben, felújítva A 14 karátos autótól A szőke ciklonon át A láthatatlan légióig. Köztük a négy, Piszkos Fred főszereplésével íródott könyvvel, a Piszkos Fred, a kapitánnyal, a Piszkos Fred közbeléppel, Az elveszett cirkálóval és A megkerült cirkálóval. Összesen tíz képregényalbum került piacra, és ahogy a vállalkozó elmondta, igen szépen fogytak és fogynak ma is ezek a kiadványok. Rejtő – és természetesen Korcsmáros Pál – nevével a jelek szerint minden eladható.

Sérül-e a szerzői jog?

A Korcsmáros unoka szerint nem szükségszerű, hogy csak a nagyapja stílusában készüljenek Rejtő-képregények, hiszen Jankovics Marcelltől Zórád Ernőn, Gugi Sándoron és Endrődi Istvánon keresztül Zsoldos Péterig sokan, köztük neves grafikusok megalkották a maguk Rejtő-univerzumát, a saját képükre formálva.

Nekem nemcsak szerzői jogi problémám van azzal, ha a rajzfilm több figurája nagyban hasonlít a nagyapám rajzaira, hanem ez egyszersmind az eredeti alkotások lejáratása is, hiszen látszik, hogy Garisa a nagyapám által megrajzolt figurákat groteszkebbé tette, karikírozta – állította a kiadóvezető.

Korcsmáros Gábor azt mondta, több ismerőse is felhívta – laikusok és szakmabeliek egyaránt – már a múltkori Index-cikket olvasva, hogy rajzfilm készül a nagypapa figuráiból, és ilyenkor a vállalkozó elmagyarázza nekik, hogy ezek nem konkrétan Korcsmáros Pál rajzai, csak azok – szerinte – eltorzítva.

„Úgy vélem, két utat járhatnának a rajzfilm készítői – mondta Korcsmáros Gábor. – Vagy induljanak tiszta lappal, gyökeresen eltérő figurákat rajzolva, vagy mondják azt, hogy megmaradnak Korcsmáros Pál világában, de annak jogi és anyagi konzekvenciái lesznek.”

Hogy mire is gondolt a vállalkozó? Perre csak a legvégső esetben kerül sor, ha egy mód van rá, peren kívül szeretne megegyezni a Piszkos Fred, a kapitány című rajzfilm alkotóival.

Mint megtudtuk, Varsányi Ferenc, a mostani rajzfilm rendezője jó húsz évvel ezelőtt belevágott már egy Piszkos Fred-projektbe, csak más producer, Barbarics Ferenc közreműködésével, utóbbival a 2010-es években. Az azonban nem valósult meg, csak az előkészítés fázisáig jutott, ahol a mostani is tart, de megállapodtak Korcsmáros Gáborral, hogy fizetnek egy bizonyos összeget a Korcsmáros Pál-stílus alkalmazásáért. Egy kisebb összeget fizettek is, nem sokat, mivel a rajzfilm megmaradt a tervezés fázisánál, nem volt pénz a gyártásra.

Varsányiék nyugodtak, bíznak igazukban

Az Index meghallgatta az animációs film készítőit is. Szerintük nem kell tartaniuk semmiféle jogvitától, úgy érzik, szó sincs plágiumról, Garisa H. Zsolt figurái gyökeresen eltérnek Korcsmáros Pál stílusától.

„Korcsmáros Pál a magyar vizuális kultúra megkerülhetetlen alakja, aki művészetével, ikonikus képregényeivel nagyon sokat tett Rejtő Jenő gazdag életművének halhatatlanná tételében. Én mint a film rendezője természetesen ismerem és szeretem is a Korcsmáros-képregényeket” – fogalmazott Varsányi Ferenc, a film rendezője. „Művész úr emlékét őrizve szeretném tisztelettel, de a leghatározottabban cáfolni Korcsmáros Pál unokájának valótlan és hírnévrontó állítását, miszerint Garisa Zsolt figuratervezőnk lemásolta volna az eredeti Korcsmáros Pál-figurákat. Ezt szeretném szemléltetni is az alábbi rajzokkal, ahol egyik oldalon Korcsmáros Pál eredeti rajzai, a másik oldalon pedig filmünk figuratervei láthatóak. Úgy gondolom, hogy a laikusok számára is jól észrevehető, markáns különbségeket nem szükségszerű részleteznünk.”

10 Galéria: Piszkos Fred Galéria: Piszkos Fred (Fotó: Tricolor Film)

„Filmünk figuráit Garisa H. Zsolt grafikusművész készítette, akivel több mint harminc éve dolgozunk azon, hogy a rejtői életműből film készülhessen, amihez most kerültünk a legközelebb az elkészült teaser filmmel, a megrajzolt 30 egyedi figurával és a megrajzolt tucatnyi háttértervvel – folytatta Varsányi Ferenc. – A film két vezető művészéhez, Garisa H. Zsolt figuratervezőhöz és Cserkuti Dávid háttértervezőhöz a fejlesztés megkezdésekor azzal az egyértelmű kéréssel fordultam, hogy a filmünk kiindulópontja Rejtő Jenő eredeti irodalmi műve legyen, a figuráink – Korcsmáros Pál egyes karaktereivel ellentétben – teljes mértékben a regény leírásán alapulnak.”

A filmrendező szerződésekkel bástyázta körül projektjét.

„Ha feltételezzük Korcsmáros Pál örökösének jóhiszeműségét, akkor kiemelhetjük azt a tényt, hogy félreértése alapját az adhatja, hogy Garisa Zsolt figuratervezőnk saját stílusában több Korcsmáros Pál-képregényt is felújított az elmúlt években. Mindezekhez Garisa Zsolt új, saját stílusú figurákat is rajzolt. Az 1998-tól 2014-ig általam megrendelt és az ebben az időszakban Garisa Zsolt által rajzolt figuráknak a megfilmesítési jogaival is rendelkezünk, erre vonatkozóan még 2014-ben közokiratba foglalt felhasználási szerződést kötöttünk, amelyet az Index szerkesztőségébe – közleményünk csatolmányaként – eljuttattunk. Hiába lett volna meg tehát minden jogalapunk ezeket a korábbi Garisa-figurákat is felhasználni, a film megkezdésekor újakat készítettünk. Filmünk elindulását jelentős jogi munka előzte meg, amit a Nemzeti Filmintézet jogi osztálya folyamatosan ellenőriz és jóváhagy, beleértve a korábban megkötött szerződéseimet is. Mind jogi, mind alkotói szempontból tiszta a filmünk” – tette hozzá a rendező.

Varsányi szerint a Rejtő-örökség népszerűsítése nemzeti ügy, és ettől semmi sem tántoríthatja el őt és a film alkotóit.

„Hiszem, hogy a Rejtő Jenő – Piszkos Fred, a kapitány című film elkészítése nemzeti ügy, amelynek össze kell hoznia a magyar embereket, miként évtizedekkel ezelőtt titkos, pad alatti olvasmányként generációk élményévé is vált. Boldogsággal tölt el bennünket, hogy egy hét leforgása alatt a különböző platformokon közel egymillió embert értünk el a teaser filmünkkel, és köszönjük azt a szeretetet, rengeteg üzenetet, amit a világ számos pontján élő magyar emberektől kaptunk. Ez megerősít bennünket, hogy hatalmas az érdeklődés a film iránt, és haladnunk kell tovább ezen a megkezdett úton. Minden eszközzel azon leszünk, hogy emlékezetes filmet csináljunk, amely nem szétválaszt, hanem összeköt bennünket.”

(Borítókép: Piszkos Fred könyv. Fotó: Daragó Napsugár / Index)