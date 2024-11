Majdnem papnak állt, végül a gengszterfilmek mesterévé vált

Furcsa, hisz a lázadó, bűnös karakterek mozgatják Scorsese -t, akinek neve szinte összeforrt a gengszterfilmekkel kezdve a Nagymenők től az Aljas utcák on át a pár éve megjelent Az ír című filmig. A Keresztapa II. részén kívül ezek a filmek adták a mára Robert De Niro alapvető filmes identitásának tekinthető gerincet, de a jelenkor filmes világát is gyökeresen meghatározták. Vezetékneve mókásan a nyelvek közti átírási hibából fakadt, az eredeti olasz változat (Scozzese) pedig nagyjából annyit tesz, hogy „skót” (a filmje mégis Az ír lett... ki érti ezt?). A katolikus családi háttér is nagy hatással volt a fiatal Scorsese-re, aki eleinte pap akart lenni, de végül tanulmányai nem úgy sikerültek, ahogy szerette volna.

A jó társaság

Ekkor úgy döntött, hogy gyermekkori szerelme, a filmezés felé veszi az irányt. Iskolai évei alatt már rövidfilmeket készített és a hatvanas évek végére az első egész estés mozijaival is debütálhatott, ami a Chicagói Nemzetközi Filmfesztiválon a kritikusok elismerését is elnyerte. Elkezdett kapcsolatokat építeni és barátságokat kötni, olyan mára szintén világhírű alkotókkal, mint Brian De Palma, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg és George Lucas.

De Palma volt, aki bemutatta későbbi színészkollégájának, Robert De Nirónak, akivel tucatnyi filmen dolgoztak közösen. Scorsese arról is ismert, hogy visszatérően ugyanazokkal a színészekkel dolgozik, hasonlóan hosszútávú, jó kapcsolatot épített ki az évek során olyan művészekkel is, mint Leonardo DiCaprio vagy Victor Argo.

A hetvenes évekre már közismert rendező vált belőle, olyan filmekkel, mint a Taxisofőr vagy az Aljas utcák,

majd az ezt követő évtizedekben is számtalan sikerfilmmel rukkolt elő, elég, ha csak A tégla vagy A Wall Street farkasa című mozikra gondolunk. Életében nagyon fontos szerepet töltött be a zene és annak minden formája. Ő készítette minden idők egyik legjobb zenei filmjeként számon tartott Az utolsó valcert is, de attól sem riadt vissza, hogy klipet forgasson, így Michael Jackson Bad című dalának zenés videóját is neki köszönhetjük.

A rendező a mai napig aktív és jelenleg is számos projektje fut párhuzamosan, ráadásul 2023-as filmes durranása, a Megfojtott virágok a legutóbbi Oscar-gálán tíz jelölésével nagyot ment (bár a díjeső elmaradt). Jelenleg az a hír járja, hogy többek között a Grateful Deadről is forgat, emellett a The Wager és a Home című könyvek adaptációján is dolgozik, de egy Jézus tematikájú film is rejlik a tarsolyában, ha minden igaz.

Legyen bárhogy is, reméljük sokáig alkot még és nem csak az említett projekteket, de számos más filmet is láthatunk még tőle. Születésnapja alkalmából egy kvízzel készültünk, hogy olvasóink tesztelhessék tudásukat a rendező életéről, karrieréről.

(Borítókép: Martin Scorsese 2024. január 23-án New Yorkban. Fotó: Theo Wargo / Getty Images)