Márkó és Barna Síkideg, pont mint Vogel Evelin és Magyar Péter a helycserés támadás után

Egymás lehallgatását lehallgató lehallgatók, zebrák Mészáros Lőrinc birtokán és nárcisztikus tüsszentők. Ezekről is szó volt a Márkó és Barna Síkideg e heti adásában.

A szemle rovatban ezen a héten volt, aki Pécs környékén keres olyan lehetőséget, ahol a férje át tudná élni a szülési fájdalmakat. Volt, aki férfigyantázásra készül, ezzel kapcsolatban kér tanácsokat. Egy válaszadó hosszan ecsetelte, hogy mi fog történni, de ehhez inkább hallgassák meg az adást. Márkónak egy női hallgató küldte el a Facebook Datingen talált legjobb profilokat.

Zolika vagyok, becenevem Piás

– kezdte az egyik randizni vágyó férfi.

De akadt olyan férfi is, aki a randiprofilján azt írta, térkövezést, betonozást vállal, 25 éves tapasztalattal. Volt olyan hallgató is, aki azokon az embereken idegesítette fel magát, akik a „Dolgok, amiket láttam megtörténni, de nem tudtam lefotózni” csoportba töltenek fel fotót olyan dologról, amit láttak megtörténni és le tudták fotózni.

A falnak is füle van

A fiúk beszélgettek az elmúlt hetek lehallgatásairól is.

Te fölvetted, ahogy én fölvettem, ahogy te fölvetted, ahogy én fölveszem?

– tették fel a kérdést egymásnak.

Aztán arról beszélgettek, vajon normális-e, hogy a közéletben lassan mindennapos lesz, hogy egymásról készítenek hangfelvételt. A kérdés pedig, hogy mi a nagyobb probléma, hogy az emberek nem lehetnek őszinték, vagy az, hogy ilyen az, amikor őszinték. Barna szerint az egészben az a legérdekesebb, hogy Magyar Péter fideszes volt, majd kiszeretett a Fideszből, Vogel Evelin ezért szeretett bele, majd kiszeretett Magyar Péterből annyira, hogy végül ő szeretett bele a Fideszbe. Tehát egy helycserés támadás történt.

De Márkó szerint az igazság is relativizálódik, hiszen a mesterséges intelligencia korában már egyre nehezebben tudjuk eldönteni, hogy mi valódi és mi nem. Barna azt a kérdést tette fel, hogy így vajon mi alapján tud majd dönteni egy választópolgár? Márkó szerint ne hangfelvételek alapján, hanem politikai program alapján döntsenek az emberek.

Barna a náthaszezon kapcsán azokon az embereken idegesítette fel magát, akik megalomán módon tüsszentenek. Tehát direkt megnyomják a hangját, hogy mindenki hallja őket. De vannak azok az emberek is, akik egymás után minimum hármat tüsszentenek, ráadásul ezek általában nők, akik „c, c, c,” hangot adnak ki hozzá. Márkó szerint vannak azok, akik úgy tüsszentenek, hogy „hap…”, majd kicsit később érkezik a „…ci”. De a fiúk beszélgettek arról is, hogy miért kell napba nézni ahhoz, hogy hapcizzanak. De valamiért akkor nem sikerül, ha közben mások nézik őket.

Semmi sem fekete-fehér

Márkóék beszélgettek arról is, hogy afrikai zebrák és Ankole-Watusi marhák vannak Mészáros Lőrinc egyik birtokán. Az Ankole-Watusi marhának van a legnagyobb szarvkerülete a Guinness Rekordok Könyvében. Márkó szerint olyan hosszú szarva van, hogy meg kell hosszabbítani Bicskéig. De hát milyen bikája legyen minden férfi legjobbikájának? Kérdés, hogy lehet majd ezeket a zebrákat felvinni a jachtra.

Persze a fiúk szerint a zebrák semmiről sem tehetnek azon kívül, hogy NER-esek. Mondjuk Barna szerint semmi sem fekete-fehér. Márkó mindig is azt hitte, hogy Orwell 1984-e fog megvalósulni Magyarországon, és nem az Állatfarm.

