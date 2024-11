Varnus Xavér megszólalt a súlyos vádakról, feljelentette Dúró Dórát

Dúró Dóra még november 9-én írta meg azt a Facebook-posztját, amelyre Varnus Xavér utalhatott. A politikus a bejegyzésben egy nyílt levelet osztott meg, amelyet a Zeneakadémia vezetőjének írt a Varnussal szemben felmerült vádakkal kapcsolatban, és a Magyar Jelen cikkét ajánlotta a figyelmébe.

A cikk bemutatja, hogyan okoztak maradandó, súlyos traumát az áldozatok életében a p*dofil szexuális ragadozó döbbenetes tettei

– írta Dúró Dóra az orgonaművészről.

Majd hozzátette, hogy Varnus Xavér 2024. december 1-jén karácsonyi koncertet adna a világ egyik legelismertebb zenei felsőfokú intézményében, a Zenakadémián. „Kérem Önt, alaposan fontolja meg a p*dofil szexuális ragadozó, Varnus Xavér koncertének azonnali lemondását annak érdekében, hogy hazánk megőrizhesse a Zeneakadémia jó hírnevét és hitelességét a művészek és a szélesebb közönség előtt az egész világon” – fogalmazott a politikus.

Ezt a koncertet utóbb le is mondták, amit Dúró Dóra a Mi Hazánk sikereként emlegetett később egy Facebook posztban.

Varnus Xavér közleményben reagált, feljelentést tesz

Az orgonaművész hétfő este jelentett meg egy közleményt a közösségi oldalán, amelyet – kérésének megfelelően – változtatás nélkül idézünk:

„Dúró Dóra, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője nyilvános Facebook posztjában súlyosan rágalmazott, amikor »ped:ofil ragadozónak« nevezett. A ped:ofíliát, amely súlyos bűncselekmény, mélyen elítélem, mint minden normális ember a világon. Hatvan évem alatt soha, semmiféle ped:ofil bűncselekményt nem követtem el, ennek vádjával soha nem jelentett fel engem senki, és semmiféle, ped:ofíliával kapcsolatos hatósági eljárás nem zajlott, és tudtommal nem is zajlik ellenem, sehol a világon. Dúró Dóra a Mi Hazánk propagandistájának, Füssy Angélának hazug cikke nyomán rágalmazott meg, noha Füssy a cikke megjelenése után azt nyilatkozta a Telexnek, hogy tisztában volt vele, hogy semmiféle bűncselekményt nem követtem el.

Ezért Dúró Dórát, Füssy Angélát, Bánsági Andort és az ő rágalmaikat terjesztőket a mai napon feljelentettem aljas indokból, nagy nyilvánosság előtti, jelentős érdeksérelmet okozó rágalmazásért. Remélem, Dúró Dóra nem tud majd mentelmi joga mögé bújni, és onnan folytatni rágalmazó lájk- és szavazatvadászatát.

A politikai karaktergyilkossági kísérlet most szintet lépett. Magukat újságíróknak kiadó személyek keresik meg ismerőseimet, rokonságomat, és pénzt ajánlanak, ha engem besároznak, akár kitalált történetekkel is. A Magyar Jelen ordas hazugságait tökéletes bizonyítékokkal tudom a bíróság előtt megcáfolni. Nyomatékosan megkérek tehát minden ok nélkül nyomozót, hogy a magánéletemmel kapcsolatos kérdésekkel és tisztességtelen ajánlatokkal ne zaklassák családomat és ismerőseimet. Hivatalos megkeresésre ügyvédem, Dr. Litresits András tud tájékoztatást adni, bűncselekmény hiányában magánéletem védelme pedig a minden ember veleszületett méltóságából eredő alapvető, törvény által biztosított jogom, amelynek tiszteletben tartására a sajtó munkatársait is szépen kérem.

Végezetül: a Debreceni Zsidó Hitközség a szélsőjobbos Füssy Angéla nevemet meghurcoló, minden igazolt vádat vagy bizonyítékot nélkülöző cikke nyomán lemondta novemberi, jótékonysági koncertemet. Vagyis tette mindezt annak az újnáci jellegű pártnak a nyomására, amelynek szellemi elődei a Dunába lőtték egykor a pesti zsidóságot. Nagy szomorúsággal tölt el, hogy három napja a szélsőjobb megfélemlítésének hatására a Zeneakadémia is lemondta decemberi, teltházas koncertjeimet, hatalmas anyagi és presztízsveszteséget okozva ezzel önmagának, és csalódást a zeneszerető nagyközönségnek.

Borzalmas, hogy a szélsőjobb gátlástalan nyomulása és lelki terrorja a legrosszabb vészkorszakot idézheti 2024-ben Magyarországon. Amit csinálnak, annak köze nincsen a gyermekvé:delemhez, csupán az erőszakpolitika eszközei, hogy néhány tízezernyi szélsőséges gyűlöletével újra elérhessék a parlamentbe jutás küszöbét, és a magyarországi LMBTQ és zsidó kisebbséget újra rettegésbe taszítsák. Akár annak árán is, hogy visszataszító módon összemossák a ho:mosze:xualitást a pe:dofíliával, hogy köztiszteletben álló embereket hurcolnak meg alaptalan vádakkal, életművekbe és magánéletekbe rondítanak bele. Thomas Mann a 30-as években az »Achtung, Europa!« (“Európa, vigyázz!) című kiáltványával hívta fel a figyelmet a pestisként terjedő nácizmus hatalmas veszélyére. A figyelmeztetés soha nem volt időszerűbb, mint 2024-ben: Magyarország, vigyázz!” – zárul Varnus Xavér közleménye (a „pedofília” és több másik kifejezés szó szerinti említését Dúró és Varnus direkt kerülhették a bejegyzésekben a Facebook algoritmusa miatt, ennek tudhatóak be a szavak közepén látható kettőspontok – a szerk.).

Korábban írtunk arról, hogy a rendőrség már nyomozást is indíthatott az orgonaművésszel szemben megfogalmazott vádak miatt, de Magyar Péter sajtótájékoztatóján is előkerült már témaként a Varnus Xavér elleni vád.

(Borítókép: Varnus Xavér 2016. május 22-én. Fotó: Biró István / MTI)