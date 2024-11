Rangos díjat kapott Azahriah Puskás-koncertsorozata

Tizenkettedik alkalommal, 2024. november 18. és 20. között rendezték meg Veszprémben a Music Hungary Konferenciát & Showcase-t, amely idén minden eddigit felülmúló látogatottságot hozott. Az esemény keretében több szakmai díjat is átadtak, ahol Azahriah mellett Platon Karataevet és a Fishing on Orfűt is elismerték.