Így öltözködik egy női magyar diplomata a távoli Szingapúrban

Pach Judit, Magyarország szingapúri nagykövete értékelte egy interjúban az ázsiai miniállamban Magyar Hónap névre keresztelt rendezvénysorozatot. Elmondta, hogy a távol-keleti állam kiemelt szerepelt tölt be a pénzügyi világban, így Magyarország számára is rendkívül kedvezőek lehetnek a két ország közötti megállapodások. A nagykövet továbbá betekintést engedett egy diplomata öltözködési szokásába, így megtudhattuk, hogy milyen ruhát milyen eseményre vesz fel, de az is kiderült, hogy a szingapúri közeg hogyan fogadja az európai öltözködési stílust vezetői körökben.

Vizslatalálkozó, divatbemutató, Magyar Vásár, állami kitüntetés átadása és koncert Placido Domingóval. Többek között ilyen programokkal zajlott az ázsiai miniállamban tartott Magyar Hónap elnevezésű rendezvénysorozat, ahol még Lantos Csaba energiaügyi miniszter is megjelent.

Több mint 30 program – a gasztronómiától és kultúrától kezdve az innováción és kutatás-fejlesztésen át egészen a divatig – volt a több hetes rendezvénysorozaton, így nem tudna kiemelni egyet közülük Pach Judit, Magyarország szingapúri nagykövete, aki a legbüszkébb arra, hogy az egészet meg tudták valósítani, amiben a helyi magyar közösség is a segítségükre volt.

Nem titok, hogy a magyar diplomácia Szingapúrban a külgazdasági értékek mentén folytatja tevékenységét, elsősorban az üzleti kapcsolatainkat szeretnénk fejleszteni. Az utóbbi években jelentős gazdasági sikereket értünk el, sokkal szorosabbá vált a két ország közötti kapcsolat – például 2023-ban meghaladta az 1 milliárd dollárt a kereskedelmi forgalom, egyre több szingapúri befektető érkezik Magyarországra, számos tudományos-innovációs együttműködés bontakozott ki. Ezt a meglévő lendületet akartuk felerősíteni a Magyar Hónappal – fogalmazott Pach Judit.

Az a tény, hogy egy kisebb állam, mint Magyarország, ilyen nagy és sokrétű rendezvénysorozatot képes megvalósítani, erősíti az üzleti bizalmat, erőt sugároz, és hitelesen mutatja be, hogy a hazánkban érdemes megbízni és befektetni

– hangsúlyozta a nagykövet, aki kiemelte továbbá, hogy Szingapúr globális gazdasági, pénzügyi központ, ahol ha sikerül felkelteni az érdeklődést Magyarország iránt, annak messze túlmutató nemzetközi hatása lehet.

Mint mondta, a közel 100 millió forintba kerülő rendezvénysorozatot teljes egészében több különböző nemzetközi és magyar cég szponzorációs forrásaiból valósult meg. Ez jól mutatja, hogy a magyar kezdeményezések vonzóak a nemzetközi partnerek számára, és képesek értéket teremteni a globális színtéren is. Az ilyen támogatások tovább erősítik Magyarország hitelességét és vonzerejét a nemzetközi üzleti és diplomáciai együttműködésekben – tette hozzá.

Hogyan öltözködik egy női diplomata?

A Magyar Hónap keretei között divatbemutatóra is sor került, ezért fontosnak tartotta kiemelni Pach Judit, hogy a divat is egy kiemelkedő magyar exporttermék. A divatbemutatók támogatása és megjelenítése egyre nagyobb jelentőséggel bír, hiszen hozzájárul a külgazdasági kapcsolatok erősítéséhez és az ország arculatának alakításához – húzta alá a diplomata.

„A Magyar Hónap keretében kiemelten fontosnak tartottam, hogy népszerűsítsük egy hazai divattervező, Dobor Dorina munkáit, akinek ruhái nemcsak esztétikailag vonzóak, hanem nagykövetként való megjelenésre is alkalmasak, így én is az ő ruháit viseltem az összes rendezvényünkön” – avatott be a részletekbe.

Ha már divat. Bizonyára sokakban felmerülhet a kérdés, hogy egy diplomatát mennyire szorít keretek közé a protokoll. Erre azt felelte, hogy manapság már sokkal rugalmasabb a szabályzat, de nagyban függ az adott esemény jellegétől és helyszínétől. Szingapúr esetében a megközelítés általában kevésbé szigorú, ez lehetővé teszi a személyes stílusok érvényesülését

– mondta, hozzátéve, fontos azonban, hogy a protokoll keretein belül az ember jól érezze magát a választott ruhákban.

„Az eredetiség és önazonosság számomra azt jelenti, hogy a ruhák kifejezik az erőt, a nőiességet és a kényelmet egyaránt. Ezért választottam Dorina kreációiból olyan játékosabb darabokat, mint a végig cipzáros ruha, vagy a csatos, fehér szett, amelyek kicsit vagányabbak és különlegesebbek. Személyesen ezek a típusú ruhák jobban tükrözik az én stílusomat, mint egy klasszikus, vádliközépig érő darab – beszélt a ruhaválasztásáról., majd egy konkrét példát is megemlített. A Virtuózok koncertjén egy elegáns csipkeruhában jelentem meg, de alapvetően a merészebb, egyedibb darabokat keresem” – árulta el.

Egyelőre marad Európában a sportcipő és a nadrágkosztüm ötvözte stílus

Ugyanezzel a koncerttel kapcsolatban további részleteket is elárult: „Egy olyan esti rendezvényen, mint a Virtuózok koncertje – melyet egy fogadás is megelőzött – már 18 órakor a helyszínen kellett lennem, míg a zárófogadás éjfél után fejeződött be. Azaz szinte egy teljes munkanapot kellett végig állnom ugyanabban a ruhában. Ezért a kényelem és a funkcionalitás elengedhetetlen, hiszen a nagyköveti feladatok nemcsak látványos megjelenést igényelnek, hanem hosszú távú viselhetőséget is szem előtt kell tartani” – felelte arra a kérdésre, hogy mennyire engedheti meg magának egy nagykövet a kényelem luxusát.

Fontosnak tartotta továbbá kiemelni, hogy ezek az öltözékek ilyen esetben munkaruhának tekintendők, ezért kiemelten fontos, hogy ne csak esztétikailag legyenek vonzók, hanem biztosítsák a kényelmet is.

Adja magát a kérdés, hogy az a stílus, ami Európában megfelelő, vagy megszokott, milyen reakciókat vált ki a Távol-Keleten. Pach Judit hangsúlyozta, hogy felsővezetői szinten a nemzetközi „munkaruházat” lényegében azonos az európai viselettel, ezért nem hatottak idegenül Szingapúrban a magyar tervező ruhái.

Amíg Nyugat-Európában egyre inkább elterjed a sportcipő és a nadrágkosztüm ötvözése, addig Ázsiában inkább a konzervatívabb irányzatokat követik

– fogalmazott. Végezetül elmondta, hogy Szingapúr, mint a pénzügyi világ egyik központja, különösen kedvező környezetet biztosít az európai stílusnak, hiszen a diplomáciában és a pénzügyi szektorban is a klasszikus, elegáns megjelenés a domináns.