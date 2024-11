New York-ot is meghódítja az 50 éves Rubik-kocka

Interaktív vándorkiállítás keretében hódítja meg a világot – jelenleg New York-ot – a Rubik-kocka. A kettős jubileumot ünneplő többnapos rendezvényen a Rubik-kocka feltalálásának 50. évfordulóját és a feltaláló, Rubik Ernő 80. születésnapját ünneplik és mintegy félmillió érdeklődővel zajlik.

Mintegy félmillió érdeklődővel zajlik New York-ban a Rubik 50 emlékév alkalmával létrehozott Rubik 80/50 – Fifty Years of Magic nevű utazókiállítás a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem és a New York-i Liszt Intézet szervezésében.

A többnapos rendezvény kettős jubileumot ünnepel: a Rubik-kocka feltalálásának 50. évfordulóját és a feltaláló, Rubik Ernő 80. születésnapját.

A New York múzeumairól, neves galériáiról és magával ragadó hangulatáról híres TriBeCa művészeti negyedében megvalósuló tárlat ünnepélyes megnyitóján felszólalt Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, Püspök Balázs, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem akadémiai igazgatója, valamint Palotai Csenge a New York-i Liszt Intézet intézetvezetője is.

Az interaktív kiállítás köré épülő rendezvényen zenei műsorszámok keretében fellépett Ábel Andrea fuvolaművész, Nagy Dávid Ádám fagottművész és Sallai Noémi klarinétművész.

A kiállítás három különböző egységből áll, célja a Rubik-életmű minél szélesebb spektrumú bemutatása a tervező életének fontos állomásain, a kocka történetén és kulturális hatásain keresztül. Az esemény interaktív formában foglalkozik a napjainkban is népszerű játékkal és kiemelt figyelmet fordít az innovációra.

(Borítókép: Rubik-kocka. Fotó: Emanuele Cremaschi / Getty Images)