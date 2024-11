Lovasi Eszter: Azt éreztem, hogy megszakad a szívem

A napokban jelent meg Lovasi Eszter debütáló lemeze The Greatest Climber on Earth címmel. Lovasi András lánya Jules War néven kezdte meg szólóelőadói pályafutását, ennek apropóján beszélgettünk vele az arútluK podcast műsorában.

Van az a pont, amikor az ember a fájdalom és a szégyen elől inkább kifut a világból, és az egyetlen dolog, amibe képes kapaszkodni, az a zene, ha kiírhatja magából az olyan élményeket, amelyek miatt úgy érzi, „megszakad a szíve”. Jól ismeri ezt az állapotot Lovasi Eszter, aki Jules War néven indított szólóprojektet, amelyben az elmúlt négy évének tapasztalatait, érzelmi lenyomatait gyűjtötte össze.

Nyelvi pajzs

A The Greatest Climber on Earth című lemez 2024. november 15-én jelent meg, ami főként a bedroom pop, a lo-fi hangzás, a nyugati indie és alter zenei világát idézi. Lovasi Eszter profi zenészekkel és stúdió-szakemberekkel közösen hozta létre debütáló albumát, ami négy éven át készült. Az első dal még 2023 februárjában jelent meg Parallels címmel, azóta pedig további négy single látott napvilágot a most kiadott albumról, köztük a címadó dallal.

Ismert magyar zenész lányaként utat törni nem egyszerű feladat, de Lovasi Eszter azért némileg eltérő műfajban mozog apjához, Lovasi Andráshoz képest, ráadásul szövegben is az angol mellett döntött. Sem ő, sem csapata nem pesszimista, azt célozzák, hogy bel- és külföldön egyaránt elérjék a közönséget. Persze az angol szöveg mellett nem csupán a nemzetközi érthetőség jegyében tette le voksát az énekesnő, ez egyfajta érzelmi pajzs is, mivel Lovasi Eszter szerint nagyon nehéz magyarul jó és hiteles dalszöveget írni, kitárulkozni.

Az énekesnőnek az elején még az is eszébe jutott, hogy japánul írjon dalokat, de végül a nyelvtanárként is dolgozó zenész maradt az angol soroknál.

Ennek ellenére továbbra sem érzi könnyű feladatnak, hogy megnyíljon a színpadon, és elengedje magát, annak ellenére, hogy nagyon is vágyik rá. Abban reménykedik, hogy az idő, a rutin, a kilométer majd meghozza az ehhez szükséges belső áttörést.

A beszélgetésben többek közt szó esik még arról, hogy

ki is valójában az a Juliska, és miért háborúzik,

miért nem akart hazatérni, és ment inkább másik országba az énekesnő, hogy csalódását feldolgozza,

milyen előnyökkel és hátrányokkal jár Lovasi András lányaként zenei pályán elindulni,

miért éli meg nehézségként a színpadi létet,

milyen jövőbeli tervei vannak előadóként.

