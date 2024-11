Húsz év telt el, de még mindig milliók imádják a kitalált világot

Idén ünnepli húszéves jubileumát a világ egyik legnagyobb online szerepjátéka, a World of Warcraft. A Warcraft stratégiai alapjátékát MMORPG-vé (nagy tömegeket bevonó online szerepjátékká) bővítő program a populáris kultúra egyik megkerülhetetlen része. A videójátékok világa mára szintén jelentőssé vált kulturálisan és gazdaságilag is a zenei és a filmes piaca mellett, a most, 2024. november 23-án húszéves World of Warcraft pedig az egyik legjelentősebb ebben a szegmensben. Az évfordulóra kvízzel készültünk.

A játék, amely igazán naggyá tette a Blizzard nevű céget, mára a klasszikusok közé sorolandó. Az alapját adó Warcraft a harmadik része után lezárult, teret adva a történetére, világára alapozott online szerepjátéknak, ami gazdaságilag és kulturálisan is egy generáció meghatározó alkotása lett. A World of Warcraft 2004. november 23-án debütált Észak-Amerikában és Ausztráliában, néhány hónappal később pedig Európát is meghódította.

Működése óta százmilliónál is több felhasználói fiókot regisztráltak hozzá, és nagyjából 10 milliárd dolláros (majd 4000 milliárd forintos) bevételt generált. A Blizzard zászlóshajója olyan jelentőssé vált, hogy azóta tíz kiegészítőt élt meg – a legutolsó The War Within címmel idén augusztusban debütált. Bár az alapját adó Warcraft saját korának rekordereként 2002 leggyorsabban egymillió eladott példányt elérő játéka lett, az MMORPG-változat többszörösen felülmúlta gazdasági szempontból az elődjét.

Lassú leépülés

Az évek során a játék köré épített világ kibővült: a három Warcraft-részen és a World of Warcrafton túl a fantasy világára épített Hearthstone kártyajáték és a telefonos Warcraft Rumble is napvilágot látott. A sikereket a Blizzard visszaforgatta, és másik két vezető projektjével, a Starcraft- és Diablo-szériákkal együtt a videójátékos világ alapköveivé tette.

Ennek ellenére a World of Warcraft idővel veszíteni kezdett népszerűségéből. A feliratkozásalapú, havidíjas játék – függetlenül a százmilliós fiókszámtól – csúcsidejében, 2010-ben 12 millió aktív felhasználóval bírt a Wrath of the Lich King és a Cataclysm kiegészítők közti váltás idején, majd lassú csökkenésbe kezdett. 2014-re már csupán 10 millió aktív felhasználót jelentett a cég, 2015-re pedig elérte a 2005 óta legalacsonyabb értékét – mindössze 5,5 millió feliratkozóval.

Popkulturális hatás

A Blizzard azóta számos ötlettel állt elő, hogy rajongótáborát visszaépítse, felhasználói körét megújítsa. 2016-ban a mozikban megjelentették a Warcraft világára épülő, azonos című fantasyt Travis Fimmel főszereplésével, aki ebben az időszakban épp sikersorozatával, a Vikingekkel volt világszinten ismert. Az alkotás, bár gyártási költségeinek majd háromszorosát visszahozta, szakmailag mérsékelt sikert aratott, filmkritikai oldalon pedig sokan támadták, míg új játékosbázist nem sikerült vele kitermelni.

Szintén az újítás jegyében indult 2023-ban a Warcraft Rumble, ami mobiltelefonos platformra adaptálta a játék világát, de a tavalyi jelentések alapján továbbra is csökkenő tendenciát mutat az aktív World of Warcraft-felhasználók száma.

Arról egyelőre nincs biztos adat, hogy az idei új kiegészítő megjelenése óta pontosan hányan tértek vissza a játékhoz, azonban a rajongók körében pozitív fejlemény volt, hogy a játék legsikeresebb időszakának egyik vezető kreatív alkotója, Chris Metzen majd egy évtizeddel később visszatért, és az új kiegészítők fejlesztésében már aktívan részt vesz. Az IGN adatai szerint az év első felében megugrott az aktív felhasználók száma is (valamivel jobban, mint az előző kiegészítők megjelenése idején).

Függetlenül az aktuális havi előfizetői számtól, annyi bizonyos, hogy a World of Warcraft az MMORPG műfaj úttörője, és a forma egyik legnagyobb neve a videójátékok történetében. Hatása a populáris kultúrára óriási, amit nemcsak bevételi száma és közismertsége, hanem milliós, töretlen rajongótábora is bizonyít, továbbá jelentős a filmes és zenei kultúrában tapasztalható lenyomata is. A játék húsz éve fut, és ennek megünneplésére egy kvízt állítottunk össze olvasóink számára, hogy tesztelhessék tudásukat, és megismerjenek néhány érdekességet a World of Warcraft világáról.