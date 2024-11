Meghalt Chuck Woolery, az eredeti Szerencsekerék műsorvezetője

November 23-án jelentették be, hogy meghalt a Szerencsekerék – és megannyi játékshow – házigazdája, az amerikai műsorvezető-legenda, Chuck Woolery. A gameshow-k, talkshow-k, podcastek és rádióműsorok mellett sorozatokban és egy valóságshow-ban is szerepet vállalt, emellett zenei múltja is volt, kisebb sikerekkel. 83 éves volt.