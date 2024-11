Estée Lauder, Jamie Lee Curtis, Goldie Hawn – mi a közös bennük?

Mi a közös a kozmetikai ipar ikonikus alakjában, Estée Lauderben, a híres apa-lánya színészpárosban, Tony és Jamie Lee Curtisben, a reneszánsz festészet egyik legnagyobb alakjában, Albrecht Dürerben vagy a 20th Century Fox hollywoodi filmstúdió alapítójában, William Foxban?

Az Animatiqua Stúdió most egyedi, kézzel rajzolt animációval idéz fel számos legendás magyar származású ikont.

Hollywoodot magyarok alapították – tartja a mondás, nem véletlenül. A hollywoodi filmipar alapításában olyan magyar származású úttörők, mint William Fox (született Fried Vilmos) és Adolph Zukor, szintén kulcsszerepet játszottak. Fox Tolcsváról emigrált, és megalapította a 20th Century Fox stúdiót, míg a borsodi származású Zukor a Paramount Pictures alapítójaként vált a filmgyártás meghatározó alakjává, életművéért 1949-ben tiszteletbeli Oscar-díjat is kapott mint „az amerikai játékfilm atyja”.

Az Animatiqua Stúdió legújabb rövidfilmje az alkotók célja szerint nem csupán egy szórakoztató összeállítás, hanem fontos edukációs eszköz is, olyan vizuális nyelvezettel, amely minden korosztály számára élvezetes és befogadható lehet. A teljes egészében önerőből készült film alkotói szabadkézi rajzolt technikát alkalmaztak, mesterséges intelligencia használata nélkül, ezzel is őrizve a kreatív szabadságot és hitelességet. Az alkotók számára a rövidfilm valódi szerelemprojekt volt, becslésük szerint legalább 700 munkaórát igényelt az elkészítése.

– mondja a projekt közleménye szerint Kondacs András, az Animatiqua Stúdió alapítója és a Legendás magyar származásúak ötletgazdája. „Még én is meglepődtem a film készítése során, hogy milyen sok világhírű embernek van magyar felmenője. Az egyik legnagyobb kihívás az volt, hogy a mozgóképen megjelenő minden szereplőt egyenrangúan, tisztelettel és hitelesen mutassunk be. Bizonyos szereplőkről szinte alig találtunk fennmaradt fotóanyagot, feldolgozható pillanatképet, ami megnehezítette az alapanyag összegyűjtését.”

Estée Lauder, a kozmetikai ipar nagyasszonya bár Amerikában született, édesanyja Sátoraljaújhelyről vándorolt ki. A lány Josephine Esther Mentzer néven látta meg a napvilágot, anyja Esztinek becézte, innen a név, amely világhírűvé tette. Estée és férje, Joseph Lauder több iskolát is alapított,

Goldie Hawn szintén magyar édesanyával büszkélkedhet – keresztneve is az Aranka vagy Aranyka magyar névből ered. Ő és Jamie Lee Curtis, Tony Curtis lánya is gyakran látogat Magyarországra. Tony Curtis szülei, Schwartz Manó és Klein Ilona Mátészalkáról vándoroltak ki Amerikába.

A film további érdekessége, hogy egy vidám világsláger, a Dancin’ in the Moonlight kíséri a képsorokat, ami az alkotók szándéka szerint pozitív, életigenlő hangulatot ad a rövidfilmnek a magyarokra sokszor jellemző melankólia helyett. A dal szerzője, Sherman Kelly, miután látta a filmet, elismerően nyilatkozott:

Imádom az ötletet, hogy egy kis örömöt terjesszünk. Személyesen is hálás vagyok sok különleges magyarért – olyanokért, mint Bartók, Liszt, Houdini, Lugosi, Rubik és persze Attila, a hun, aki legendás örökséget hagyott hátra. A Dancin’ in the Moonlight szerzőjeként szívből támogatom ezt a nagyszerű projektet.