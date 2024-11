Újabb világsztár érkezik Budapestre

„Ha a klasszikus zene világában léteznének rocksztárok, Anthony Marwood, az elsőrangú brit hegedűművész bizonyosan felkerülne erre a listára” – méltatta az ausztráliai The Age napilap Marwoodot, aki számos elismert zenekarral működött már együtt, köztük a Hallé Orchestra, a Boston Symphony és a London Philharmonic együttesével, és olyan neves karmesterekkel dolgozott együtt, mint Valerij Gergijev és Sir Andrew Davis.

Kamarazenészként is kiemelkedő, rendszeres partnerei között szerepel Steven Isserlis, Alexander Melnikov, Várjon Dénes és James Crabb. Marwood gyakori vendége a világ vezető kamarazenekarainak is, mint az Australian Chamber Orchestra, a Scottish Chamber Orchestra és az Academy of St. Martin in the Fields. Karrierje során több mint negyven lemez felvételével büszkélkedhet, amelyek közül a Walton-hegedűverseny albuma széles körű kritikai elismerést szerzett neki.

Mindent meg kell tennünk, hogy a fiatal tehetségek minél több aspektusból találkozhassanak a zenével. A Concertóhoz rendszeresen érkeznek világsztár szólisták, és úgy gondoltam, fontos lenne adnunk az ő tudásukból a fiatal muzsikusgenerációnak. Ne csak arról szóljon ezeknek a művészeknek a magyarországi jelenléte, hogy egy versenyművet fantasztikusan eljátsszanak, hanem inspirációt adjanak a fiataloknak – közvetlen élményeket hagyjanak rájuk, amelyek meghatározóak lehetnek majd későbbi pályájukon

– mondta Keller András, a Concerto Mesteriskola alapítója és művészeti vezetője.

A hegedűművész december 7-én, a kurzust követően Perényi Miklóssal ad koncertet a Concerto Budapest Névjegyek bérletének Brahms-koncertjén, Takács-Nagy Gábor vezényletével a Müpában. Elhangzik az Akadémiai ünnepi nyitány, az a-moll kettősverseny és a 3. szimfónia.

A koncertet megelőző mesterkurzus egyedülálló lehetőséget biztosít a résztvevők számára, hogy közvetlenül tanulhassanak ettől a kivételes művésztől, akinek előadásmódját a Sunday Times „lebilincselő és virtuóz” jelzőkkel méltatta.

A szabadegyetemi programsorozat nemcsak a szakmai közönség (leendő vagy már gyakorló zenészek), hanem regisztrációt követően a kurzus iránt érdeklődő zenebarátok számára is ingyenesen látogatható.