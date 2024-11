Újabb mérföldkőhöz érkezett a világ legszebb kávéházaként számontartott, az idén 130 éves New York Café. Az Erzsébet körúti ikonikus létesítmény december 13-tól január 6-ig – egyelőre tesztüzemben – éjszakai nyitvatartással várja vendégeit: éjféltől hajnal 4 óráig még több embernek kíván lehetőséget adni Budapest ékkövének zavartalan élvezetére. Ha beválik az elképzelés, márciustól már éjszakai étlappal is várják a vendégeket.

A decemberi éjszakai nyitvatartás lehetőséget ad arra, hogy a vendégek elkerüljék a hosszú várakozást, és nyugodt, exkluzív körülmények között élvezzék a kávéház varázsát. A kávéház éjszakai hangulathoz illeszkedő díszvilágítást kap és El Asmodáj, a homlokzaton található fáklyatartó démon életnagyságú figurája is beköltözik, hogy fotók kedvelt résztvevője legyen. Ezenkívül különleges szelfipontokat is kijelölnek, amelyek tökéletes helyszínt biztosítanak az emlékezetes képekhez.

A legendás anekdota szerint a kávéház megnyitásakor Molnár Ferenc úgy kívánta, hogy a hely soha ne zárjon be, ezért a kulcsokat a Dunába vetette. Most, 130 évvel később ez az álom ismét teljesül az éjszakai nyitvatartással. Az asztalfoglalás lehetősége a kávéház weboldalán érhető majd el. Ha az elképzelés beválik, márciustól már éjszakai étlappal is várják a patinás falak közé belépőket.

A kávéház 130. évfordulójára egy új, különleges tortával készült: a sárgabarack és csokoládé ízek kombinációjából összeállított alkotás egy teljes éven át elérhető lesz a vendégek számára.

Az évforduló ünnepségén az Index is megkóstolhatta a különlegességet, ami biztos, hogy a vendégek új kedvence lesz.

13 Galéria: Nagy dobásra készül a világ legszebb kávéháza Fotó: New York Café

Vendégek ezrei

A New Yorkban naponta 2500–3000 vendéget szolgálnak ki, ez évente 1 millió feletti vendégszámot jelent, ami nem mindennapi kihívás, hatalmas szervezettséget kíván. Az Eventrend Group kötelékébe tartozó, a New York Café üzemeltetését végző CER Kft. csapata elkötelezett abban, hogy a legnagyobb professzionalizmussal lássa el ezt a büszkeségre okot adó feladatot.

A New York Café népszerűsége 2011 óta töretlen, amikor a Ucityguides.com a világ legszebb kávéházának választotta.

Ezt követően a kávéház minden emblematikus útikönyvbe bekerült, ami a professzionális üzemeltetéssel, a show-szerű programokkal és a nagy volumen ellenére is magas színvonalú vendéglátással együtt nagyban hozzájárul az azóta is növekvő sikerekhez. Ma joggal mondhatjuk, hogy a New York Café kihagyhatatlan látnivalója Budapestnek, az egyik legkeresettebb látványosság.

Mi vezetett a sikerhez?

Az Eventrend Group 2009-ben kapta meg a kávéház üzemeltetésének lehetőségét. Az akkori csapat (akik nagyrészt ugyanazok, mint a jelenlegi csapat tagjai) és a tulajdonosok eleinte rendezvényhelyszínként tervezték működtetni a kávéházat, tekintve, hogy a cégcsoport akkor még rendezvényekben erős vállalkozás volt. Ültek az üres falak között, és hittek abban, hogy a közelgő nyitással pozitív irányba mozdul majd az évek óta veszteséges palota üzemeltetése.

Akkorra már több tapasztalattal rendelkeztek ismert helyek üzemeltetésében, ide tartozott a Parlament és éttermei, valamint az MTA és annak éttermeinek üzemeltetése, de mind a két helyszín igazából a rendezvények sikerességének köszönhette profitábilis működését. Aztán jött a matek. Egy ilyen közös üldögélés alkalmával – csak kíváncsiságból – kiszámolták, hogy az akkori átlagos bevétel szorozva az akkori székszámmal és az akkori átlagos 45 perces tartózkodással, mekkora bevételt termelhetne. A számok sokkoltak, kiderült, hogy nemhogy a fele, de tizede sincs meg!

Ekkor határozták el, hogy a rendezvényes vonal preferálását itt el kell engedni, hiszen egyértelmű, hogy a kávéházi forgalomnál nincs fontosabb. Hogyan lehet egy veszteséges, nem túl jó hírű létesítménybe visszacsábítani a vendégeket?

Építettek egy buszmegállót, amelynek a neve New York Station. A keletitől a Blaháig a buszokon minden turista az anyanyelvén (húsz különböző nyelven) jutott hozzá a New York történetéhez. Így az Eventrend és a CER Kft. lett az első magánberuházó, aki a fővárosnak buszmegállót épített! Elérték, hogy hogy az akkor még egymással konkuráló cégek versenyezzenek azért, hogy ki állhat meg itt. A busztársaságok persze jó szokásuk szerint ezért mindenféle kedvezményeket kértek.

Mi azt gondoltuk akkor is, ezt a csodát látni kell, így a kedvezmény értelmezhetetlen, hiszen az élmény minden pénzt megér! Arra jutottunk, hogy aki ide betér, kapjon egy képeslapot, olyan régimódi cikcakkos szélű réznyomatosat, mint a századfordulón. És elkezdtük a busszal érkezőknek adni: megkértük, írják meg, mi pedig elpostázzuk az általuk megadott címre. Ki kapott mostanság képeslapot? Ugye, hogy senki!? Hát mi meg hetente adtunk fel akkor már sok százat, egy év múlva meg több ezret! Úgy jöttek a vendégeink, hogy kaptam innen képeslapot, én is írhatnék a barátomnak?

– fogalmazott Szabó Csaba általános igazgató, hozzátéve, hogy még mindig hiányzott valami, mert senki nem ismerte a New York kávéházat. Ha a barátoknak meséltek erről, falakba ütköztek, hiszen azt mindenki tudta, hol a Gundel, de hogy hol a New York, azt nem. És mi a kávéház? Cukrászda vagy kávézó, vagy étterem? Azt alig valaki. Konklúzió: Akkor a New Yorkot meg kell ismertetni újra a magyarokkal is. Akkor erre még bőven volt szabad kapacitás, hiszen ekkor még nem állt végeláthatatlan sor az ajtóban.

13 Galéria: Nagy dobásra készül a világ legszebb kávéháza Fotó: New York Café

A megoldás a következő lett: két New York-bárzongorista-verseny, olyan neves zsűrivel, mint Szentpéteri Csilla, Nyári Károly és Rakonczai Viktor. A második forduló hihetetlen zongoristatehetségeket sodort elénk, ők itt, a New Yorkban lettek alkalmazottak. Évekig játszottak itt, míg a karrierjük olyan magaslatba nem ívelt, hogy kinőtték a kávéházat. Akkoriban alig volt élő zongoraszó budapesti éttermekben, mára ez már divat lett. El se lehet kávéházat e nélkül képzelni.

Az irodalom szentélye

A zene jó, de a kávéház az irodalom szentélye, ezért megszervezték a New York Művész Páholyt, ahol írók, zenészek, festők, kritikusok és közéleti szereplők beszélgettek kultúráról, Juhász Anna irodalmár moderálásával.

Egyre több és több turista érkezett a kávéházba, és szerencsénkre az UCity Guides meghirdette a legszebb kávéházak örökös versenyét. Ezt a meghirdetése óta a New York Kávéház vezeti. Ezért is használjuk sok esetben a Világ Legszebb Kávéháza kifejezést a New York szinonimájaként. Okkal, de mindenképpen joggal. Éreztük, hogy még valami hiányzik. Hiányzik egy igazi kávéházból egy igazi zenekar. Mi olyat szerettünk volna, ami magyar, és ami igazán emlékezetes! Ezért felkértük Meskó Zsoltot, hogy rendezzen egy 15 perces roma zenei koncertet, aminek a végén a vendégek úgy érzik, állva kell tapsolniuk. Ez a minikoncert megy minden óra utolsó 15 percében, utána pedig 45 perc élő zongoraszó szórakoztatja a vendégeinket

– fűzte hozzá Szabó Csaba.

Az Eventrend Group több mint három évtizednyi tapasztalattal rendelkezik kávéházak, éttermek, szállodák üzemeltetésében, valamint rendezvényszervezésben. A cégcsoporthoz jelenleg 31 projekt tartozik, és mintegy 1000 munkavállalót foglalkoztat. Az Eventrend Grouphoz kötődik mintegy 20 gasztronómiai vállalkozás, többek között a Gundel Étterem, a New York Kávéház, a Centrál Kávéház, a Spoon the boat, a Főőrség Kávéház, a Városliget Café, a Séf Asztala, a Symbol, a Groupama Aréna vagy a Müpa cateringszolgáltatása, emellett 24 budapesti rendezvényhelyszínen 79 egyedi rendezvényterem értékesítése is.

A kávézó története

A New York-palota Budapest VII. kerületében, az Erzsébet körút 9–11. szám alatt áll. Az 1894-ben épült, historizáló stílusú, négyemeletes épület ma is a Nagykörút egyik legimpozánsabb látványossága. Kezdetben biztosítótársasági székházként és bérházként működött, majd a második világháború után irodaház lett belőle. Az ezredfordulón új korszak vette kezdetét: 2006 óta luxusszállodaként üzemel, jelenleg Anantara New York Palace Budapest Hotel néven. A földszintjén található New York Kávéház történelmi és kulturális szempontból is kiemelkedő helyszín.

A palota létrejötte Arányi Miksa nevéhez fűződik, aki Párizsban a híres Café de la Paix törzsvendégeként ismerkedett meg a New York Life Insurance Company igazgatójával. Hazatérése után megbízást kapott a cég magyarországi működésének megszervezésére, amely végül a reprezentatív székház megépítésével teljesedett ki. A tervezési pályázatot Hauszmann Alajos, valamint Korb Flóris és Giergl Kálmán nyerték meg. A generálkivitelezést Pucher József, míg a díszítőmunkákat olyan neves művészek végezték, mint Senyei Károly és Köllő Miklós. Az épület díszítéséhez a kor legkiválóbb magyar gyárai, köztük a Zsolnay és a Ganz szállították az anyagokat.

13 Galéria: Nagy dobásra készül a világ legszebb kávéháza Fotó: New York Café

A New York Kávéház 1894. október 25-én nyílt meg, és azonnal a főváros kulturális életének központjává vált. A hely eleganciáját csavart oszlopok, aranyozott szobrok és mennyezeti freskók emelték ki. Az épület különleges belső kialakítása – a híres Mélyvíz terem, kártyaszobák és a nők számára fenntartott Hölgyterem – az akkori társasági élet minden igényét kielégítette.

Az irodalmi és művészeti élet színe-java rendszeresen megfordult itt. A Nyugat folyóirat szerkesztősége is otthonának tekintette, olyan hírességek alkottak itt,

mint Ady Endre, Kosztolányi Dezső, Babits Mihály vagy Karinthy Frigyes. A kávéház emellett a színházi és filmes világ kedvelt találkozóhelye lett, ahol Korda Sándor és Kertész Mihály is gyakran megfordult.

A második világháború idején, Budapest ostroma alatt az épület megrongálódott, a kávéház bezárt, helyiségeit kifosztották. A háború után, 1945-ben újra megnyílt, de az államosítás és az akkori gazdasági nehézségek következtében elvesztette korábbi fényét. Az 1950-es években Hungária Kávéház néven üzemelt tovább, de már inkább a turisták és a helyi lakosok kiszolgálására fókuszált.

Az 1990-es évekig az épület és a kávéház is hanyatlott, mígnem a rendszerváltás után elindult az újjáépítési folyamat. Az olasz Boscolo csoport vásárolta meg és nagyszabású rekonstrukciót indított, hogy visszaállítsa az épület eredeti pompáját.

2006-ban a teljesen felújított New York-palota megnyitotta kapuit, immár luxusszállodaként. Az épület ma modern szolgáltatásokkal és történelmi eleganciával várja vendégeit.

Ez a támogatott szerkesztőségi tartalom az Eventrend Group közreműködésével jött létre.

(Borítókép: New York Café)