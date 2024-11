Szakmája huszonnégy nagyságával beszélgetett Alföldi Róbert mintegy húsz éve az RTL-ben, és ezek a beszélgetések most a 21. Század Kiadó jóvoltából könyvben is olvashatók. A frissen megjelent kötetet a napokban közönség előtt mutatták be, azt boncolgatva, mi lehet a színész beszélgetéseinek titka, hogy neki olyan kérdésekre is válaszolnak, amilyenekre másnak nem.