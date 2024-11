Samantha Harvey Orbital című regénye nyerte idén az angol nyelvterület vezető irodalmi elismerését, a Booker-díjat. A szerző nem ismeretlen a hazai olvasók előtt, The Western Wind (Nyugati szél) című detektívsztorija a 21. Század Kiadó gondozásában magyarul is megjelent. Bár az Orbital magyar fordításáról egyelőre nincs hírünk, a díjnyertes könyvről érdemes részletesebben is írni.