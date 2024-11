„Teljesen természetesen kapcsolódás történt. Ők jöttek oda hozzám, elkérték a gördeszkámat, és barátok lettünk. Persze kívülről úgy tűnhet, hogy valami nagyon speciális dologról van szó. Tizenkét éven át forgattunk velük, de mivel barátságról beszélhetünk, nem is olyan különleges ez a pozíció” – fogalmazott az Index kulturális rovatának podcastjában Mikulán Dávid, a KIX című dokumentumfilm rendezője.

A KIX kiindulópontja, hogy a rendező 12 évvel ezelőtt gördeszkával és kamerával járta Budapestet, a Boráros téren összebarátkozott két rosszcsont kisfiúval, Sanyival és Viktorral. Ekkor talán még ő sem gondolta, hogy kamerájával több mint egy évtizeden keresztül követi majd a nehéz sorsú gyermekek és családjuk olykor keserédes, de sokkal inkább megrázó történetét.

A dokumentumfilm nem ábrázolja, hanem nyers valóságában megmutatja a tompíthatatlan éhséget, a huszonnyolc négyzetméteres önkormányzati bérlakást, a fáradhatatlanul, megállás nélkül dolgozó édesanyát, a többnyire munkanélküli és részeges édesapát, az ürességtől kongó hűtőt, a kilátástalanságból fakadó féktelen dühöt, a bármelyik pillanatban megnyilvánuló agressziót, az utcákra és tágas terekre bízott ragyogó szemű, jobb sorsra érdemes gyerekeket, a szeretetet, az ágyat, amin egy család összes tagja osztozik.

– fogalmazott Mikulán Dávid.

A dokumentumfilm producere, Muhi András Pires szerint Sanyi karaktere reprezentálja a magyarországi szegénységet, a kiszolgáltatottságot, a magukra hagyott rétegeket. Nem zárja ki, hogy a KIX valamilyen módon folytatódni fog. Sanyi és barátai csínytevésének köszönhetően keletkezett a tűz, amely a Ráday utcai kollégiumra is átterjedt, a leégett épületben pedig egy ember meghalt.

2019. január 31-én kapták el Sanyiékat, itt vagyunk 2024-ben, és egy elsőfokú ítélet van egyelőre. Simán lehet, hogy kénytelenek lesznek még sok évig börtönben ülni. De a tragédia tényleges vagy legalább ugyanilyen mértékű felelőseivel szemben nem emeltek vádat. Az én gyerekeim is követhetnek el borzalmas következményekkel járó csínytevést, a társadalom és az igazságszolgáltatás pedig így bánna velük utána. Mindez hátborzongató, a felelősséget a sajtóra is kiterjeszteném, mert az elhunyt hozzátartozójának ügyvédjének kell pótmagánvádas eljárás keretében feltennie azt a kérdést az igazságszolgáltatás felé, hogy mi van azokkal a felelősökkel, akik nem tartották be a tűzvédelmi szabályokat, a sajtó részéről pedig egyetlen cikkben sincsen erről szó. Csalódott vagyok amiatt, hogy Sanyiék ebben a tekintetben magukra lettek hagyva, még akkor is, ha elvitathatatlan a felelősségük ebben a tragédiában