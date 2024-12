Meghalt az Annie Hall Oscar-díjas forgatókönyvírója

Meghalt Marshall Brickman, Woody Allen korai filmjeinek társszerzője. A 85 éves író és rendező halálát lánya, Sophie Brickman jelentette be, aki elmondta, hogy apja pénteken hunyt el New Yorkban, több mint 50 évnyi színházi és filmes munkásságot követően. A halál okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra – írja a Deadline.

Brickmant a szakma leginkább Woody Allen társszerzőjeként ismerte, akivel az 1973-as sci-fi vígjáték, a Hétalvó után

közösen írták az Annie Hall című kultikus filmet, amelyért mindketten Oscar-díjat nyertek a legjobb eredeti forgatókönyvért.

Később együtt dolgoztak Allen 1979-es filmjén, a Manhattan-en, amely szintén Oscar-jelölést hozott számukra. A két alkotó ezen felbuzdulva később még egyszer összeállt az 1993-as Rejtélyes Manhattani haláleset című filmben is.

Marshall Brickman 1939. augusztus 25-én született Rio de Janeiróban, Brazíliában. Kezdetben tudományos és zeneművészeti tanulmányokat folytatott, orvosi pályára készült. 1962-ben csatlakozott a The Tarriers folk együtteshez, amellyel később banjoalbumot is rögzítettek, amely a Bűnös vágyak (Deliverance) című film zenéjeként vált ismertté. Brickman később a New Journeyman együttes tagja lett, John és Michelle Phillips mellett, akik később a The Mamas & the Papas együttes alapítói.

A kamera közelében a kezdetben a Candid Camera, a The Tonight Show Starring Johnny Carson és a The Dick Cavett Show műsoraiban dolgozott, mielőtt találkozott volna Woody Allennel.

Íróként és rendezőként Brickman több filmet is készített, például a Simon (1980) című vígjátékot Alan Arkin főszereplésével, a Lovesick (1983) című filmjét Dudley Moore-rel, valamint az Álomjáték (1986) című sci-fi thrillert John Lithgow főszereplésével. Brickman nemcsak filmekben dolgozott, hanem a Broadway-n is sikeres volt.

(Borítókép: Marshall Brickman 2014-ben. Fotó: Mireya Acierto / Getty Images Hungary)