A Beliczay-családot rengeteg csapás érte, négy generáció alatt legalább nyolcra elegendő. Ennek ellenére mindig akadt egy dörzsölt legény, aki valahogy túljárt a balsors eszén, és lehetőséget kovácsolt a nehézségekből. A köznemesi család, ami több mint száz évig foglalkozott mézeskalács készítéssel, végül szinte mindent elvesztett, de mégis hátrahagyott valami igazán értékest, ami kiállta majd kétszáz év próbáját. Az ő életükből nyílt most kiállítás a Kiscelli Múzeumban.

„Legalább jól ég” – gondolhatta magában az a néhány valaki, akinek parancsba adták a kommunizmus alatt 1949-ben, hogy az ország addigi egyik legnagyobb mézeskalács gyárát felszámolják. Nem is igazán törődtek azzal, hogy amit épp tűzre vetnek, jobb esetben nemrég készült munkája lehet egy mesternek, rosszabb esetben pedig százéves hagyaték, ami már akkor is műtárgyi emléknek számított.

Az államosítási hullám alatt persze nem sokat vesződtek ezekkel a részletekkel, és Magyarország egyik legnagyobb nívójú mézeskalács műhelyének majdnem minden tárgyi emléke odaveszett. Azonban a szerencse, ahogy azelőtt oly sok alkalommal, nem hagyta cserben a Beliczay-családot.

A Kiscelli Múzeumban megcsörrent a telefon, ismeretlen hang szólalt meg a vonal másik végén – azóta sem tudni, ki volt a névtelen hős. Seenger Ervin, művészettörténész vette fel a telefont, és amikor megtudta az ismeretlen férfitől, hogy épp a Beliczay-műhely tárgyait kezdik tűzre vetni, hanyatt-homlok rohant, hogy mentse a menthetőt.

Az érdektelenség akkor sok mindent elpusztított, de a szakember közbenjárásával jó pár faforma túlélte, még ha ehhez a tűzből is kellett kipiszkálja őket.

Az államosítás után 74 ütőfa és 20 viaszforma került a Kiscelli Múzeumba a Beliczay-hagyatékból, ezek közül néhányon még látszanak az égésnyomok. Többek között ezek is megtekinthetők most az intézményben, ahol a híres mézeskalács műhelyt alapító család balsorssal átitatott életútját is megismerhetik az emberek.

Egy makacs fiú

A Beliczay-mézeskalács története majd kétszáz éves, és Beliczay Imrével indul. Apja lelkész volt, fiát pedig taníttatni szerette volna, de az ifjú Beliczay 13 évesen sógoránál megismerkedett a mézeskalács-készítés és árusítás világával, ami magával ragadta. Apja kívánsága ellenére sosem tért vissza tanulmányaihoz, inasnak állt helyette, hogy kitanulja a mézeskalács és a viaszgyertya készítésének mesterségét. Hogy miért pont ezt a kettőt? Mert annak idején szinte elválaszthatatlan volt egymástól a két szakma, mivel a mézeskalácshoz való méz fontos mellékterméke volt a méhviasz, amivel ildomos volt kezdeni is valamit.

Beliczay Imre a legjobbaktól akart tanulni, így járt Pozsonyban, az akkori kor legnagyobb mézeskalácsos céhében, majd tanult a pesti céhben is, amit Horváth Imre vezetett. A gyertyakészítést Rozsnyón tanulta a kor egyik legnagyobb mesterétől, Fialka Sámueltől. Elszántan próbált a lehető legtöbb és legismertebb mestertől tanulni, és szerencsére érzéke is volt a szakmához. Híres volt faforma-bökésben, vagyis ütőfák faragásában – az ütőfa az a faforma, amivel annak idején a mézeskalácsok mintáját adták,

ezekből mentett meg többet a Kiscelli Múzeum történésze az elégetéstől.

1831-ben, mindössze 25 évesen kérvényezte a pesti céhben, hogy mester lehessen, de mivel már így is nyolc mézeskalácsos működött Budapesten ezt csak 1833-ra engedélyezték neki. Be is rendezte első műhelyét a Király utcában, innentől pedig elindult a kitartás és furfang csatája a balsorssal.

Árvíztől a háborúig

Az első csapást máris az 1838-as árvíz okozta, ami elmosta műhelyét, így átköltözött a Csányi utcába, ahol üzletét újból elkezdte felvirágoztatni. Beliczay Imre magánéletét tekintve sem volt egyszerű helyzetben, mivel háromszor is nősült, korábbi feleségei meghaltak. A tárlaton látható egy 1860-as kép, ami, akár egy korabeli „Photoshop” alkotás, számos embert helyez egy fotóra, akik feltehetően sosem álltak össze közösen egy portréra. A családkép szó szerint összeollózott alkotás, amit két képből szerkesztettek össze. Ezen látható harmadik felesége és rengeteg gyermek, de sok esetben valakinek a fejét a másik ember nyakára illesztették – valószínűleg Beliczay Imrét csupán rárajzolták a képre.

Az 1840-es évekre a Beliczay márka már ismert volt, ráadásul a mester nem csak foglalkozásában lett népszerű, de nemesként aktív közéleti szerepet is vállalt. Önálló pesti céhet alapított Horváth Imrével, ami hamarosan az ország legnagyobbja lett, ráadásul elsőként tértek át a magyar nyelvű adminisztrációra. Támogatta Kossuth Lajos ipartestületek létrehozására tett törekvéseit, többször felszólalt, hogy Magyarországnak méznagyhatalomnak kéne lennie természeti adottságai miatt – ami a középkorban így is volt –, plusz a méhviasz jótékony hatásait is hirdette.

Nem győzök tsudállani azon a gazdasági rendszeren, midőn hallom, hogy mindenféle növényből a’mibe tsak édességet fedez föl a’ Chemia, azt abból tűzzel vassal ki fatsarni készülnek, nem kímélve se pénzt, se fáradságot, pedig össze véve, távulról sem közelíté meg a mézet édességre, se egészségre nézve

– olvasható a tárlaton Beliczay Imre 1843-as levele.

Hogy pontosan miről volt szó? A XIX. század közepén kezdett elterjedni a cukorrépából készült cukor, hogy a drága nádcukor helyett azzal édesítsenek, ami azon felül, hogy Beliczay hitvilágával szembement, gazdaságilag sem lehetett egyszerű, mivel kezdte lassan felváltani a mézet.

Szintén kihívás elé állította a családot, hogy a viasz is egyre kevésbé volt kelendő, ahogy a különféle világítási módok a XIX. században kezdték lassan felváltani a gyertyákat, így hiába ért el a piac csúcsára a Beliczay márka, a kor máris új kihívások elé állította. Ezt tovább nehezítette, hogy a szabadságharc után Beliczay Imrének bujkálnia kellett,

mivel aktívan kiállt a magyar érdekek mellett, és csupán 1851-ben térhetett vissza Pestre.

Az iparosodást igyekezett a legjobban kezelni, egészen annyira, hogy a Budapesti Kereskedelmi- és Iparkamara ipari osztályának elnöke is lett idővel. Országgyűlési választásokon is indult Terézváros jelöltjeként, ahol Jókai Mórt és Gorove Istvánt is maga mögé utasította, végül mégis visszalépett barátja, Deák Ferenc kérésére. A céhes kötöttségek eltörlését nem élvezhette ki, mivel épp abban az évben halt meg (1872), amikor eltörölték a céhes rendszert.

A virágkor

Apjától fia, Beliczay Béla vette át a stafétát, aki még Németországban járta végig a céhes ranglétrát és hozta haza az ottani tudást. Ekkortájt terjedtek el a különféle élesztők, a térfogatnövelés miatt pedig az addigi, kézzel faragott ütőfák, és az addigi, klasszikus mézeskalácsok háttérbe szorultak, a XIX. század végére pedig már az új, díszes, cukormázas változat lett a divatos.

Beliczay Béla a viasz szerepváltozásának kihívásával is megbirkózott. Padlóápolót készített belőle, ami a bővülő fővárosban hatalmas keresletnek örvendett.

Ekkor vette fel a cég a Beliczay Mézeskalács és Viaszgyertyaöntő nevet, ami az államosításig meg is maradt. A mester annyira továbbfejlesztette apja hagyatékát, hogy a kor legnagyobb méz- is viaszkereskedőjévé váltak, utóbbiban egyeduralkodók is voltak.

Valamit azért megtartott a céhes közegből: a 10-15 főt foglalkoztató üzemében a dolgozók együtt ettek a tulajdonosokkal, többükkel ráadásul együtt is laktak. Ez a közeli kapcsolat áthatotta a cég teljes működését, amit a kiállítás több ponton is felidéz, akár fél évszázadon át ott dolgozó gondnokukról, „Stefi bácsiról” szóló néhány történettel és az úr mellszobrával, amire meghatódottságában az idős férfi csupán annyit tudott mondani:

Szép, szép, de én sohasem leszek ilyen ráncos.

Persze a legtöbb aranykor után egyszer csak elérkezik a hanyatlás, amit a cégnék az első világháború és Trianon okozott. Miután elszenvedtek egy rövid államosítást, azzal kellett szembenézzenek, hogy a szétszakadt országban rengeteg beszerzési területük határon túlra esett, így nyersanyaghiány alakult ki. Ezt tovább nehezítette, hogy Beliczay Béla 1920-ban meghalt, a vállalkozást fiára akarta hagyni, de Beliczay Endre jobb szeretett volna mérnöki végzettségével kezdeni valamit, mintsem a kézműves mesterséget kitanulni.

Öngyilkosság és új kezdet

A fiúnak a családi feljegyzések szerint mentális zavarai is voltak, így leginkább lánytestvérei, Etelka és Mária vezették a céget. A nehéz gazdasági helyzetben és magas infláció miatt a vállalkozás eladósodott, végül Beliczay Endre pedig öngyilkos lett, ami súlyos válságot jelentett családnak, miközben nem sokkal ezután akarták megünnepelni a Beliczay mézeskalács százéves fennállását.

1936-ban azonban újabb fordulóponthoz ért a család története, amikor Beliczay Endre fia, László belépett a cégbe, ezzel a negyedik generációt is elindítva a vállalkozás életében.

Bár apjához hasonlóan jogi diplomát szerzett, végigjárta a mézeskalács-készítés szakmai útját is, hogy hasznos tagja legyen a családi vállalkozásnak. Elkezdték bővíteni a forgalmazott termékeket mind mézeskalács, mind viasz oldalon, igazodtak a kor kívánalmaihoz és újra talpra állították a Beliczay Mézeskalács és Viaszgyertyaöntő céget.

Bár Beliczay László mindent megtett, hogy az addigra már több mint százéves családi vállalkozást felvirágoztassa, egy dologgal nem tudott mit kezdeni: a második világháború után jött a kommunizmus, az államosítás.

1949. december 27-én az akkor 117 éves Beliczay Mézeskalács és Viaszgyertyaöntő üzemet elvették a családtól.

Ez nem csupán a cégnevet jelentette, hanem a hatalmas házat, amit ők építtettek generációkkal korábban, ahol nem csupán az üzem, de az otthonuk is volt, ahol együtt éltek az alkalmazottakkal. Ebből egy apró lakást Beliczay Mária megtarthatott magának, mindössze ennyi maradt.

Bár a történet nem zárult happy enddel, Beliczay László nem tört meg. Jogi diplomáját használva több hivatalban is főkönyvelőként dolgozott, később könyvkiadóhoz is került, de a mézes szakma közelében maradt, mint az Országos Méhészeti Szövetkezet tanácsadója.

1960-ban könyvet is adott ki, amiben közkinccsé tette családja évszázados tudását a mézről és a süteményekről.

Később, 1980-ban Vásárhelyi Judit és Vásárhelyi Tamás, akiknek családjával Beliczay László jó barátságot ápolt, könyvet adtak ki a mézeskalácsokról, amiben először tették közzé az eredeti, titkos Beliczay-receptet. Bár azóta ez már nem titok, bárki, aki ellátogat a Kiscelli Múzeumba, ennek egy másolatát hazaviheti.

Mézekről méheknek

A Mézes élet - A Beliczay mézeskalácsos és viaszgyertyaöntő műhely története egy átfogó tárlat, jóval részletesebb és gazdagabb, mint az ember elsőre hinné. Ennek egyik oka, hogy a Beliczay-család leszármazottja, Beliczay Erzsébet is segített, a múzeum rendelkezésére bocsátva azt a rengeteg feljegyzést és emléket, az örökséget, amit a család nagy nehezen megőrzött az elmúlt évszázadok során.

A kiállításon nem csupán a család történetét ismerjük meg, hanem a foglalkozást is, amit a korai években még „mézesbábosnak” neveztek

utalva a sütemények tradicionális formáira: huszár, pólyásbaba, férfi, nő, kard, szív, nyúl, olló, munkaeszközök, szerencsehozó figurák. Ezekből találni számos ütőfát, de néha felváltották a sztenderd formákat a vallási szimbólumok a zarándokhelyeken – a kiállított ütőfák közt is látni keresztre feszített Jézust, vagy mellette síró Máriát –, de sokszor viaszformákat, -tárgyakat is készítettek talizmánként, vagy „offerként”, hogy az emberek ezeket felajánlva kérhessék a mennyei segítséget valamilyen bajukra.

Külön izgalmas, hogy a tárlat nagy hangsúlyt fektet a méz szerepére is, így rengeteg kis táblával találkozni, amelyek a méhekről és a mézről osztanak meg izgalmas információkat. Akár azt, hogy a méhviasz nem csak ápolja a fabútort, de fertőtleníti is, vagy hogy a méhek miként képesek tánccal bemutatni, hogy a következő virágmező 75 méterre található, és milyen esetekben tartanak szavazást.

Több mézeskalács készítő szakember is segédkezett, így Seregély Mirtill, Milner Angéla és Szmelo Judit mézeskalácsait is láthatjuk a tárlaton, de a Beliczay család két leszármazottja, Beliczay Erzsébet és Beliczay Zsófia is közreműködtek a kalácskészítésben. A kiállítás, amelynek kurátora Maczó Balázs etnográfus, történész, 2025. február 23-ig megtekinthető Budapesten a Kiscelli Múzeumban.

(Borítókép: Kiscelli Múzeum)