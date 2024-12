A Life Is But a Dream... persze megosztotta a hallgatóságot. Volt, akik értékelték a banda kísérletező hangvételét, mások úgy vélték, a csapat ezúttal túltolta és a frontember M. Shadows vokáljai sem sültek el mindig jól. Ennek ellenére a csapat nem vesztett népszerűségéből, hisz korábbi gigaslágereik, akár az Afterlife, a Nightmare vagy a Hail to the King mai napig a XXI. század rock és metál zenéjének kiemelt darabjai.

Visszatérnek

A csapat karriere során 12 millió albumot adott el, két lemezük is a Billboard toplistáinak első helyére került. A 2018-as VOLT Fesztiválon adott koncertjük grandiózusan indult és igazán erős érzéseket váltott ki a közönségből, még úgy is, hogy a frontember M. Shadows viccet csinált abból, hogy a hozzájuk képest némileg stílusidegen Halott Pénz lépett fel előttük.

Bár a csapat 25 éve aktív, 1999 óta pedig immáron nyolc albumot adtak ki, sosem léptek fel Budapesten, ez azonban (ha csak nem üt be a ménkű) 2025-ben végre megtörik, amikor európai turnéjuk keretében a Budapest Parkba is ellátogatnak június 19-én.

Az ötfős felállás (M. Shadows, Synyster Gates, Zacky Vengeance, Johnny Christ és Brooks Wackerman) a nemzetközi rock és metál fesztiválok visszatérő nagyszínpados főfellépője, dalaik streaming oldalakon több milliárd lejátszást YouTube-on pedig szintén milliárdos megtekintési számot hoztak eddig.

A kaliforniai csapat Life Is But a Dream... című lemeze óta mindössze egyetlen kiadványt hozott hallgatóinak. A kislemezen a We Love You című dal szerepel, illetve a We Love You Moar, ami Pussy Riot közreműködésével jelent meg.