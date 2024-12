Kihirdették az Ezüstgerely Művészeti Pályázat eredményét: az amatőr és professzionális fotók mellett grafikai alkotásokkal és installációtervekkel is lehetett pályázni. A Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt pályázatára több száz alkotás érkezett be, hogy bemutassa a közösség erejét a sportban. Az eredményt november 27-én, a HAB Hungarian Art Business művészeti galériában hirdették ki.

A szervezők szerint az, hogy idén installáció tervekkel is lehetett pályázni, nemcsak a résztvevő művészeti ágak körét, hanem a téma ábrázolásának perspektíváját is szélesebbre tárta.

A grafika kategóriában Bencsik Beáta No Limit és Suplicz Gergely They Always Win című alkotásai nyerték a megosztott első helyet. A második helyezett Mezei Tamás Rajzolt láthatatlan, míg a harmadik Karsai Alexandra Örökmozgó című grafikája lett. A zsűri különdíjat ítélt Lebeda Dániel Banality of the Sublime című alkotásának, és dicsérő oklevelet adományozott Mérges M. Dorottya Az összefogás módjai a sportolásban alkotásának.

Az installáció kategóriában Vigh Violetta Szurkolóverseny című konstrukciója győzött. A második helyet Dékán-Deák Csenge Olimpiai Magyar Mantra, a harmadikat Péter Alpár Napszekerek című installációja érdemelte ki. Különdíjas lett Orosz György Kézből kézbe című alkotása.

A professzionális fotó kategóriában a sorozatok domináltak. Az első Fekete Ákos Falusi hoki Hargita megyében, a második O. Jakócs Péter Rajongás, a harmadik pedig Csürke Máté A vonal mellett című alkotása lett. Különdíjat két fotó, Tóth Zsombor A Spanyol győzelem pillanata és Kovács Attila Ad astra per aspera című képei kaptak. Ezen kívül Szajki Bálint A kard útja című sorozata és Sánta István Csaba Slow című alkotása dicsérő oklevélben részesült.

Az amatőr fotók kategóriájában Csillag Péter műveit ítélte a legjobbnak a zsűri. Az első helyet a Mi kis falunk, a másodikat Összetartozunk című képe nyerte. A harmadik Szabó Balázs Streetball felülnézetből című képe lett. Különdíjat kapott Kerti Adrienn 525 Cup Streetball Fesztivál Zsákolóverseny győztese című képe, míg Szabó Csaba dicsérő oklevelet kapott Légtorna edzés című fotójáért.