Az oktatás gyakorlati, minden óra anyagához konkrét példákat hoznak, és a hallgatóknak esetfeladatokat kell megoldani.

Aki elvégzi a képzést, nemcsak sajtóközleményt tud majd írni, de sajtólistával és átfogó digitális ismeretekkel (pl. Canva, Google forms, CapCut, Jegyprogramok stb.) is rendelkezik majd. Szakszerűen be tud állítani közösségimédia-hirdetéseket, megtanul összevágni egy promóciós videóanyagot, és tudja majd kezelni a TikTokot is.

A hallgatók a tanórákon kívül igény szerint szerkesztőségi látogatásokon is részt vesznek majd, illetve színházakba is elmennek, és találkozhatnak az ott dolgozó kommunikációs munkatársakkal. A képzésen nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy a diákok megtanuljanak vitázni, érvelni, hitelesen megszólalni az egyeztetéseken, meetingeken. Foglalkoznak az etikus marketinggel és az etikus sajtóval is, ennek erkölcsi kérdéseivel.

Színházi kommunikáció

A diákok, ha szeretnének, részt vehetnek a Freeszfe közösségi életében, kommunikációs munkáiban, rendezvényeinek szervezésében. A képzésre olyan fiatalokat és idősebbeket várnak, akiket érdekel a színházi háttérmunka, a kommunikációs területek, szeretnének színházakban kommunikációsként elhelyezkedni, vagy olyan, már a szakmában dolgozókat, akiket egy-egy részterület érdekel.

Nincs szükség előképzettségre, de nem is kizáró ok.

Az oktatók Bíró Árpád, a budapesti Örkény István Színház kommunikációs és marketingvezetője, Csáki Judit író, színházi kritikus, Helyes Georgina kommunikációs szakember, Várkonyi Judit, aki jelenleg az Óbudai Társaskör PR-feladatait látja el és Veszprémi Judit, a Freeszfe ügyvezető igazgatója. A jelentkezési határidő 2024. december 22.