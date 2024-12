Jelky András kalandos történetét Heves Lajos ifjúsági regényéből ismerhetjük. A kutatások szerint ugyan nem minden úgy történt, ahogy az 1738. április 20-án született magyar kalandor a visszaemlékezéseiben elmesélte, de úgy is nézhetjük, hogy sok minden igaznak bizonyult. Ez pedig nem kevés, ami belefért Jelky András életébe, aki mindössze 45 éves volt, amikor 1783. december 6-án meghalt. Halála napján ön is tesztelheti, mennyire ismeri kalandos életét.

Jóképű legény lehetett Jelky András, ha kétszer is egy nő mentette meg az életét, az emberevők fogságából maga a törzsfőnök – vagy valamely más helyi előkelőség – lánya szabadította ki, azért nem sütötték meg az addig ketrecben tartott magyart a bennszülöttek egyik bálványuknak feláldozva. Ez a lány ráadásul meg is szökött vele, miközben Jelkynek már volt egy felesége, akit Batáviában vett el.

A magyar kalandor életébe belefért még egy házasság is, akkor a házvezetőnőjét vette el – ebből is látszik, milyen magas életszínvonalon élt már a halála előtt. Így, ha hihetünk a forrásoknak, három gyermek is maradt utána.

A magyar Robinson

Emellett az is biztos, hogy könnyen tanult nyelveket, mert magas tisztségekben is jól boldogult a világ számos pontján. Bár a saját maga által konstruált életútjában Münchhausen báró vagy Háry János nagyotmondása keveredik Robinson Crusoe történeteivel,

azt nem lehet elvitatni, hogy tehetséges, bátor és nyílt szívű ember volt a „Hongaars” legény.

A magyar felfedező számos kaland és viszontagság után Batáviában ért révbe, ahol Holland Kelet-India főkormányzója elhalmozta kegyeivel. Tiszti rangban egy árvaház igazgatója lett, emellett komoly vagyonra tett szert, és 1767-ben egy 1400 házból álló ültetvényt vásárolt. 1770-ben a polgári őrség kapitányává nevezték ki, a holland követség titkos tanácsosa lett, többször járt követségben Japánban és Jáván.

Búskomorság és honvágy

Ez egészen addig tartott, amíg a felesége meg nem halt, Jelky pedig búskomorságba nem esett és el nem fogta a honvágy. Lemondott az állásáról, és 1776. október 25-én Európába utazott. Jó néhány hónap után ért Amszterdamba, innen Bécsbe ment, ahol bátyját még életben találta. A császárvárosban nagy feltűnést keltett, 1777. november 28-án bemutatták Mária Teréziának is. 1778-ban hazajött, és ismét megnősült. 45 évesen tüdővészben halt meg. Szülőhelyén 1936-ban szobrot állítottak az emlékére, ami a város egyik jelképévé is vált.

Jelky András karaktere az életútját bemutató szépirodalmi feldolgozások által vált népszerűvé.

A hiteles történeti források annyit igazoltak, hogy a Holland Kelet-indiai Társaság katonájaként Batáviába (az akkori Holland Kelet-India fővárosába, a mai Jakartába) jutott, de a róla szóló történetek egy része a kutatások alapján nem alátámasztható. Kvízünkben Jelky Andrásnak a legendában megőrzött alakját idézzük fel.

(Borítókép: Jelky András szobra Baján. Fotó: UVATERV / FORTEPAN)