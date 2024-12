Az ütőhangszeres, beatboxer énekes olyan zenekarokkal játszik és játszott együtt, mint a Zuboly, The Qualitons, Tóth Viktor & the Bird Food Market, Bob és Bobék Orchestra, Los Orangutanes, The Mabon Dawud Orchestra, Unicumbia és hazánk első számú előadója, Azahriah.

A fiatal szupersztár a honlapon található információ szerint

énekel, gitározik, valamint ütőhangszereken játszik majd.

Szarvas Dávid olyan zenész barátait verbuválta össze, akikkel az elmúlt két étvizedben szívvel-lélekkel együtt muzsikált. A Zene Háza szerint a két és fél órásnak ígérkező koncert különböző zenei stílusok egyvelegének ígérkezik: lesz jazz, agrárhiphop, világzene, cumbia és salsa is. Mindezt az ünnepelt, Szarvas Dávid álmodta meg.

A szervezők szerint sok meglepetést tartogat az este, egyvalami azonban bizonyos: egy egyszeri, meg nem ismétlődő alkalomra invitálják az érdeklődőket a karácsony előtti „hajrában”.