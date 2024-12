Ki a kicsi, és ki lesz kisebb, ha kicsinek hívják? Mit érdemel az, aki benzines lombfúvóval takarít, és hogy kell használni helyesen a körömvágó ollót? Ezekről is szó volt az eheti Márkó és Barna Síkidegben. Márkó és Barna legközelebb 2025. április 23-án az Akváriumban lép majd fel, jegyeket már most, akár karácsonyra is lehet vásárolni, itt.

A Szemle rovatban ezen a héten volt olyan, aki arról érdeklődött, vajon ki tudja-e kérni a rabosítása során készített, vélhetően különösen jól sikerült fotót a rendőrségtől. Volt, aki irodalmi érzékkel taglalta a ciabatta házi elkészítését, és volt, aki tyúkért cserébe ismerkedne lányokkal.

Márkó és Barna beszélgetett Menczer Tamás akciójáról Magyar Péter ellen. Márkó megszámolta, a Fidesz kommunikációs igazgatója 29-szer mondta ki, hogy kicsi. Barna szerint ez egy fajta wishful thinking, tehát ha elég sokszor mondja ki, igazzá válik.

Síkideg a kommunikációban

A fiúk szerint aggasztó, hogy milyen szintre süllyedt a közéleti kommunikáció, míg Barna nem hajlandó elhinni, hogy ez egy tervezett akció volt. Szerinte Menczer főnökei most fogják a fejüket. Márkó ezzel nem ért egyet, szerinte Menczer egyértelműen ukázt teljesített, sőt el is szólta magát, amikor azt mondta Magyarnak, hogy egy ő egy politikai lufi, amit „most szúrunk ki”. Tehát összetévesztette a feladat szövegét a feladat megoldásával.

Barna szerint ez az eset arra jó, hogy a társadalom végre ráeszmél arra, hogy milyen állapotban van a közbeszéd. Márkó úgy gondolja, hogy Magyar Péter ugyanolyan populista, mint a Fidesz. Míg az üzenet nem összehasonlítható, az eszköztár ugyanaz. Barna ezzel nem ért egyet, hiszen Magyar üzenete valós dolgokra mutat rá, míg a Fidesz kreált problémákkal próbálja meg hergelni szavazótáborát. Abban azonban mindketten egyetértettek, hogy nem oké az, ha egy párt kommunikációs igazgatója ilyen stílusban nyilvánul meg.

Lombfújás és képmutatás

Márkó ezen a héten a benzines lombfúvóra lett nagyon ideges. Szerinte az, aki ilyen eszközzel takarítja a kertjét, pont olyan, mint aki háborús helyzetben az agresszort támogatja, a békére hivatkozva. Pont ugyanakkora képmutatás benzinnel arrébfújni a leveleket. Nem beszélve arról, hogy a földön hagyott levél menedéket ad rengeteg kisállatnak, és tápanyaggal látja el a talajt. A lombfúvónál már csak a lombégetés bántja jobban Márkót. De a fiúk nagyon idegesek a műfűtől is.

Barna a karácsony közeledtével a teljesen fölösleges céges ajándékoktól ideges.

Amikor az ember a fenntarthatóság jegyében kap egy teljesen fölösleges, ezredik vászontáskát, ami ráadásul logózott, tehát még csak használni sem tudja. Aztán van a 2024-ben teljesen használhatatlan stylus toll, amiből ráadásul még egy tollfej is kijön. De utálja a túlkomplikált jegyzettömböket is, és a satnya minőségű powerbankokat is. Márkó azoktól az emberektől ideges, akik a körömvágó ollót ívvel kifelé használják. Barna egyáltalán nem tudja használni az ollót, ezért körömcsipeszt használ, amin Márkó meg sem lepődik.

Márkó és Barna legközelebb 2025. április 23-án az Akváriumban lép majd fel, jegyeket már most, akár karácsonyra is lehet vásárolni, itt.

Ha tetszett az adásunk, és még nem tették volna meg, akkor mindenképpen iratkozzanak fel az Index YouTube-csatornájára, hogy ne maradjanak le a további műsorainkról, ha pedig inkább podcastként hallgatnák meg a Márkó és Barna Síkideg legújabb részét, ide kattintsanak!