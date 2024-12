A Mercedes Benzben Az ember tragédiájának keretjátékát megidézve az Úr fogadást köt Luciferrel, a fogadás tétje pedig, hogy elbukik-e a magyar történelem egyik legendás, évszázados családja, elbuknak-e az Esterházyak?

A darabot december 6-án Zsótér Sándor rendezésében, Balázsovits Edit, Gyöngyösi Zoltán, Liber Ágoston, Lukács Sándor, Petrik Andrea és Szántó Balázs szereplésével mutatják be a Vígszínház Házi Színpadán. A szellemi és nyelvi bravúrokkal teli családtörténetet Budapesten először láthatja a közönség.

Lukács Sándor felidézi, hogy 1996-ban is részt vett egy Esterházy Péter-bemutatón, a Búcsúszimfónia című színdarabén, ott a főszerepet, az író édesapját alakította Zsótér Sándor rendezésében. Most, 28 évvel később megint Zsótér rendezésében fog játszani az Esterházy-darabban egy nagyon is emberi tulajdonságokkal rendelkező Úristent. Lukács szerint

a darab egy történelmi revü, telis-tele Esterházy hol maró, hol együttérző iróniájával, mellyel családját és persze mindannyiunk életét tárja a mindenkori közönség elé.

Esterházy Péter azt mondta, a Mercedes Benz volt az „ő első igazi színházi micsodája”. A 2017-ben tartott bemutatót azonban már sajnos nem láthatta.

A darabban Közép- és Kelet-Európa a háttér. Egybemosódó-szétváló múlt és hagyomány. Széthulló monarchia, trianoni békeszerződés. Az egész széttörik. A töredék lesz az egész. A Mercedes Benz Az ember tragédiájából idevetődött Úr és Lucifer vicces vetélkedésével indul. A bibliai Jób-történet mintájára próbára teszik az Esterházy családot. Megtagadják-e a jót, az istent, ha bajba kerülnek? Az Író írja-álmodja a darabot, ki-be jár álom és valóság, színpad és valóság, múlt és jelen között. Valós és elképzelt történettörmelékeken át tör a megoldhatatlan megoldás felé. A fő történet a fiú szembenézése az apával. És a képpel, amit róla alkotott. A Harmonia Cælestis néz szembe a Javított kiadással. Zsótér Sándor, a rendező azt mondja: „Tkp. Esterházy Páternek (sic!) köszönhetem a Vígszínházat. A javaslatára kaptam munkát. Konkrétan a Búcsúszimfónia című darabját. A rendezést.”

És miatta ismerte meg Horvait és Martont. Venczelt, Lukácsot és Szarvast. És akkor Börcsököt is. Most a Vígszínháznak köszönheti Esterházy Pétert. A Mercedes Benz című darabját. Szerinte a mű az Édesapáról szóló Harmonia Caelestis és a Holtapáról szóló Javított kiadás javított/újraírt színházi szövege.