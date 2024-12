A közönségével együtt hangolódik első arénakoncertjére a legendás alternatív zenekar, mert december 30-án egy nagy MVM Dome-buli, egy új dal, közösségi videóklip, izgalmas kiadványok és egy közönségtalálkozó is lesz.

Az elmúlt évek egyik legnagyobb meglepetése volt, hogy újjáalakult a legendás Kispál és a Borz. Lovasi András régi-új zenekara 2022 óta továbbra is energiától duzzad, aminek csúcspontja a december 30-i koncertjük a budapesti MVM Dome-ban. Az arénaműsorról csak annyit árultak el a zenekar tagjai, hogy pörgős, bulizós este lesz a nagy slágerekkel, de új számmal is.

A Házibuli vadonatúj dal, és egy rendhagyó klip is jár hozzá, amely a rajongók legendás házibulis fotóiból készült.

A zenekar december 11-én a budapesti Inga Kultúrkávézóban egy közönségtalálkozót is tartott, ahol a koncertre készülés kulisszáiról is faggathatták a tagokat a rajongók. De csak annyi derült ki, hogy nagy meglepetésként lesznek vendég előadók, akikkel még nem zenéltek soha, náluk jóval fiatalabbak, és a Kispál-rajongók is szeretik őket. A zenekar körüli pörgésnek ezzel nincs vége, hiszen a Master-Lab Comics gondozásában megjelent Az egyetlen forradalmár címet viselő képregény a zenekarról. Kedves történetek mellett egy nyugtató hatású színezőt is tartalmaz.

A december 30-i MVM Dome-koncert nagy közös házibulijába a küzdőtéri jegyek már hónapokkal ezelőtt elfogytak, de a műsor, a látvány és a hangzás az ülőjegyeseknek ugyanúgy élvezhető lesz.

(Borítókép: Kispál és a Borz. Fotó: Rosta Márk)